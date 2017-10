Crimă împotriva Oieriei Palas

Patrimoniul genetic este în pericol de moarte Cercetătorii se sacrifică pentru a ține în viață animalele r Rezervele de hrană mai ajung până în februarie 2014 r Autoritățile statului fac promisiuni pe care le uită a doua ziMinisterul Agriculturii vorbește mult și frumos despre securitatea alimentară și rolul cercetării științifice. La fel, Guvernul României și Comisia Europeană. Dacă fiecare vorbă de-a lor ar valora un euro, institutele de cercetări din țara noastră n-ar mai duce lipsă de fonduri.Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța (Oieria Palas, cum e cunoscută de localnici) este cea mai veche și mai titrată unitate de cercetare zootehnică din România. A fost înființat în 1897, iar din 1976 a început să lucreze la proiectele unor rase noi, adaptate condițiilor din țara noastră. Trebuie precizat că producerea unei rase noi durează 20 - 25 de ani. Printre cele mai recente realizări ale cercetătorilor constănțeni se numără: omologarea, în 2010, a rasei de lapte Palas, o rasă de ovine unică în România și printre cele mai bune din Europa; omologarea, în 2012, a rasei de carne Palas, utilizată, în prezent, de crescători, cu rezultate foarte bune; crearea de precursori pentru alte rase specializate de oi și capre, printre care cea de caprine pentru carne. Cum a fost 2013 pentru cercetă-torii constănțeni? „Nu s-a schimbat nimic în bine față de alți ani, dar nici în mai rău. Pentru că nu am primit niciun ban de la bugetul de stat, ne-am consumat toate rezervele pentru activitatea de cercetare. Anul acesta am ajuns la fundul sacului. De aici rezultă dramatismul situației; îmi asum toate afirmațiile! Încheiem anul foarte prost. Pentru 2014, avem doar bugetul de venituri proprii, care nu asigură nici 30% din necesar. Nu avem nici măcar promisiunea că vom primi ceva bani” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Radu Răducu, directorul general al institutului.În aceste condiții, va putea fi conservat patri-moniul genetic?„Este în mare pericol! lucru pe care îl știu și Ministerul Agriculturii, și Ministerul Finanțelor Publice, și Ministerul Educației, și Academia, și toți. Suntem într-o situație disperată! Din calculele noastre, vom avea furaje doar până la sfârșitul lunii februarie 2014. După care, nu știm ce se va întâmpla” - a afirmat Radu Răducu.Cercetătorii institutului nu și-au mai primit salariile din luna iulie. Trăiesc din banii soților, soțiilor, părinților și copiilor. „Știți de ce nu sunt plătiți cerce-tătorii? Pentru că toți banii pe care îi avem îi ținem pentru îngrijirea și furajarea celor 3.000 de ovine și caprine. Cercetătorii se sacrifică pentru animale. Mai există și astfel de oameni în România. Sunt adevăruri ce nu pot fi contestate! Tragem cu dinții să păstrăm patrimoniul genetic, intelectual și funciar. Totul este al statului. Nimic nu este în proprietatea noastră, decât animalele. Dacă ele dispar, s-a dus toată munca institutului!” - avertizează directorul general.De-a lungul ultimilor ani, conducerea unității a cerut ajutorul în dreapta și stânga, la toți sfinții și zeii patriei. „Am apelat la cele mai înalte foruri: Camera Deputaților, Senatul României, primul ministru, ministrul de Finanțe, ministrul Agriculturii… Am apelat personal, am făcut memorii, intervenții. Au fost la fața locului miniștri, secretari de stat, politicieni. Au văzut, au promis, iar a doua zi au uitat. Am primit laude și aprecieri extraordinare, pentru ca în final să ni se comunice: „Nu vă putem ajuta pentru că nu sunt prevederi, nu sunt bani, nu sunt…” Niște prevederi din Legea Bugetului împiedică finanțarea pentru unitățile de cercetare organizate conform Legii nr. 45/2009, deși în acest act normativ se precizează că fondurile pot fi asigurate de la bugetul de stat. Problema e că nu le-au prevăzut. Hotărârile de reorganizare conform aceste legi nu au ieșit pentru că sunt ținute în loc de cine știe ce minister (al Agriculturii sau al Finanțelor?). Ceea ce se întâmplă cu institutul nostru este o crimă, care se petrece de zece ani. De zece ani se perpetuează această situație” - afirmă Radu Răducu.Ce se va întâmpla dacă, la sfârșitul lui februarie 2013, cercetătorii nu vor mai avea cu ce hrăni animalele? Le vor tăia, ca să nu moară de foame? „Dacă nu avem cu ce hrăni animalele, nu se pune problema să le tăiem“ - a declarat Radu Răducu. „Știți ce am să fac? Am să mă duc la Ministerul Agriculturii, ori la Ministerul Cercetării sau la Guvernul României și am să le predau cheile institutului și ștampila. Să taie ei animalele!”