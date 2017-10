Creşterea traficului din porturile maritime româneşti, mai mare decât în Rusia şi Ucraina

În 2012

Creșterea traficului din porturile maritime românești, mai mare decât în Rusia și Ucraina

În ciuda recesiunii prelungite din Europa, piața Mării Negre a fost vioaie în 2012. Multe dintre porturile din regiune au avut creșteri semnificative ale traficului de mărfuri, cele românești numărându-se printre performerii anului.Pe ansamblu, porturile rusești din bazinul Azov - Marea Neagră au reușit un salt modest, de 1,5%, față de 2011. Traficul de mărfuri a totalizat 175,3 milioane tone. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a derulat 117,4 milioane tone, cu o creștere de doar 1,1%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Rostov pe Don - 11,1 milioane tone (+8%), Kavkaz - 9,4 milioane tone (+13,4%), Azov - 5,1 milioane tone (+6,6%), Taman - 2,2 milioane tone (creștere de 1,8 ori), Tuapse - 17,8 milioane tone (-8,2%), Temryuk - 2,3 milioane tone (-3,5%), Yeisk - 3,6 milioane tone (-11,6%), Taganrog - 3,4 milioane tone (-1,4%).Porturile ucrainene n-au raportat traficul pe întregul an 2012, dar la 11 luni aveau o creștere numai 0,8%, comparativ cu perioada similară din 2011. La Odessa, traficul a scăzut cu 3,5%, ajungând la 22,47 milioane tone, în timp ce Illichivsk a raportat o creștere de 8,4%, cantitatea de marfă manipulată urcând la 13,173 milioane tone.În 2012, toate porturile maritime românești au avut creșteri de trafic. Pe ansamblul, fluxurile de marfă au fost cu 10,03% mai mari decât în 2011.Cantitatea manipulată a fost de 50.584.662 tone, superioară celei realizate în anii de criză economică 2009 - 2011, dar încă departe de vârful de trafic de 61.837.716 tone, atins în 2008, ultimul an al creșterii economice.Între porturile românești, Constanța a înregistrat cea mai viguroasă creștere: 10,53%. I-au urmat portul Midia, cu un salt de 6,62%, și Mangalia, cu un plus de doar 1,98%.În structura traficului total, ponderea portului Constanța este de 88,72%. Midia deține o cotă de 10,82%, iar Mangalia, de numai 0,46%.Portul Constanța a derulat, în 2012, o cantitate de 44.880.758 tone de mărfuri, din care cerealele și semințele uleioase au reprezentat 29,79%; minereurile și deșeurile metalice - 21,16%, articolele diverse (cele mai multe containerizate) - 15,50%, hidrocarburile (țiței și produse petroliere) - 8,71%, combustibilii minerali solizi - 7,81%, produsele chimice (inclusiv îngrășăminte) - 7,06%, produsele metalice - 3,93%.Din această structură a traficului rezultă că activitatea portului Constanța depinde în proporție de aproape 70% de două ramuri economice majore: agricultura și siderurgia. În funcție de evoluția lor pe plan național, regional și mondial, portul românesc are un trafic mai mare sau mai mic.Traficul de containere reprezintă 14,88% din cantitatea de mărfuri derulate prin portul Constanța. În 2012, terminalele de containere au manipulat 6.680.107 tone de mărfuri, respectiv 684.059 TEU, în creștere față de anul precedent cu 2,5%, respectiv 3,21%.Portul petrolier Midia a operat 5.475.420 tone de mărfuri, din care 93,05% hidrocarburi (petrol brut, benzină, motorină, gaze lichefiate). În ultimul an, tendința de diversificare a fluxurilor de mărfuri s-a accentuat, portul derulând cantități tot mai mari de fier vechi, animale vii, ciment, produse chimice, produse metalice, echipamente și mașini.Portul Mangalia a consemnat la finele anului un trafic total de 228.484 tone mărfuri. Aproape 45% din cantitate au fost destinată șantierelor navale din zonă.În tabelele alăturate, redăm topul mărfurile derulate în fiecare port.