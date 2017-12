Creşterea locurilor de muncă în zona de graniţă RO-BG, prin creşterea sectorului turistic

Proiectul HERITAGE RO-BG

Creșterea locurilor de muncă în zona de graniță RO-BG, prin creșterea sectorului turistic

Reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța au organizat, vineri, conferința finală din cadrul proiectului „A heritage friendly cross-border economy in Romania and Bulgaria - HERITAGE RO-BG”, finanțat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria. Evenimentul a avut loc la hotelul „Oxford” din Constanța.Cei doi parteneri din proiect sunt CCINA, în calitate de leader de proiect, și Camera de Comerț și Industrie Dobrich, din Bulgaria.Potrivit organizatorilor, proiectul promovează un mediu de afaceri care să protejeze moștenirea și resursele culturale și naturale într-un context mai larg, cel determinat de propria activitate la nivelul comunității locale, împreună cu clienții sau furnizorii lui, înglobând astfel principiile dezvoltării durabile. Scopul proiectului este de a identifica și promova noi metode de utilizare economică a moștenirii culturale și naturale, acoperind întregul lanț de valori, consumator - client - turist - întreprindere - comunitate locală.În cadrul evenimentului s-au prezentat activitățile și rezultatele proiectului, firmele prietenoase cu patrimoniul cultural și resursele naturale și filmul realizat în cadrul proiectului.Mai exact, printre altele, partenerii proiectului „O economie care protejează moștenirea naturală și culturală în România și Bulgaria – A heritage–friendly cross-border economy in Romania and Bulgaria” și-au propus facilitarea unei abordări comune în privința folosirii sustenabile a resurselor naturale și culturale, pentru a determina crearea și creșterea locurilor de muncă în zona de graniță RO-BG, prin creșterea sectorului turistic.