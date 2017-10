Creşterea economiei naţionale nu dezmorţeşte porturile maritime

Creșterea economiei naționale nu dezmorțește porturile maritime

Vremuri triste pentru porturile maritime românești. Traficul de mărfuri a luat-o razna. În loc să crească, cum vrea toată nația, se duce de-a berbeleacul, la vale. Nici nu-ți vine a crede că au fost aievea creșterile de acum câțiva ani. Ia auziți: 16,7%, în 2004; 20,24%, în 2005! Amintiri minunate! Mii de fulgere și trăsnete! Ce zeu s-o fi mâniat pe noi – Mercur sau Neptun –, de am început să batem în retragere, precum guvidul între stânci, când simte atacul undiței? În 2006, traficul prin Constanța, Mangalia și Midia a scăzut cu 5%, iar în primele 7 luni ale lui 2007, cu 0,7%. Nu poți decât să pleznești de ciudă că vecinii o duc mai bine. Porturile din Ucraina sunt tari în vână! În primele 6 luni ale anului acesta, traficul la Odessa a crescut cu 18,7%, la Yuzhniy – cu 4,4%, la Ilyichevsk – cu 9,5%, iar la Reni – cu 33,9%. Cât despre Novorossiysk, portul ăsta rusesc se plânge că este supraaglomerat, că are prea mult de muncă. Așa că s-a hotărât să mai dea din trafic și la alte porturi ale federației. Oare de ce vecinii noștri pot din ce în ce mai mult, iar noi, românii, din ce în ce mai puțin? Aceasta e întrebarea care ar trebui să nu-i dea pace, zi și noapte, ministrului Ludovic Orban și șefului său, premierul Călin Popescu Tăriceanu. La Constanța, până și copilul de țâță (chiar dacă taică-său nu este docher sau marinar pe vreun barcaz) știe că traficul portuar este oglinda economiei naționale. Dar ce fel de oglindire mai este cea de azi? Guvernul spune că produsul intern brut al Românei a crescut cu 8% în 2006 și va face un salt de 6,5% în 2007. În schimb, porturile au tot mai puțină marfă. Să se fi stricat oglinda de reflectă aiurea? Cum vine asta: creșterile anunțate de guvern se transformă în descreșteri în magaziile și danele de operare ale porturilor? Ce fel de economie este aceea, al cărei PIB crește, dar nu lasă urme în export? Sau poate că PIB-ui e de fum. Oricât m-aș freca la ochi, oglinda de sub ochii mei arată aceleași date. În primele 7 luni ale lui 2007, traficul din porturile noaste maritime a scăzut cu 0,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 32.464.925 tone. Situația ar fi fost al naibii de proastă, de n-ar fi crescut tranzitul de mărfuri cu 32,47%, până la 9.012.288 tone. Practic, 27,76% din fluxurile de mărfuri intrate în porturile românești reprezintă activitatea, în creștere, a altor țări. Iar în ăst timp, economia noastră dragă crește ca Lăți – Lungilă, în statistici, dar scade ca Prichindel, în porturi. Mare dandana! 