Creștere spectaculoasă a traficului de mărfuri pe canalele navigabile

Anul 2018 a început mai mult decât încurajator pentru canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Năvodari. Dunărea a avut suficientă apă pentru a asigura adâncimile minime de navigație pentru șlepuri și barje, iar marfă de transportat a fost - slavă Domnului! - destulă.„În prima lună a acestui an, traficul pe canalele navigabile a fost de 1,895 milioane de tone capacitate, cu 333,04% mai mare față de luna ianuarie 2017. Au fost transportate cu 516,5% mai multe mărfuri decât în aceeași perioadă din 2017, respectiv 904.000 de tone”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Lucian Bucuroiu - director exploatare în cadrul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile.Nu trebuie să ne uimească aceste creșteri, întrucât ianuarie 2017 nu este cel mai bun termen de comparație. Se știe că iarna grea de anul trecut a creat mari probleme transportului de mărfuri fluvial, rutier și feroviar.Mai corect este să facem comparația cu rezultatele din 2016 - an record pentru transportul de mărfuri pe canalele navigabile. În ianuarie 2018, față de luna ianuarie 2016, s-a înregistrat un minus de 13,86% la tone capacitate, dar un plus de 13,54% la tone marfă. Altfel spus, au fost mai puține nave decât în 2016, dar încărcate cu mai multă marfă, ceea ce înseamnă că transportul a fost mai eficient pentru companiile de navigație.Totodată, în ianuarie 2018, se înregistrează o modificare majoră în structura mărfurilor. Pentru prima oară după mai mulți ani, minereurile și produsele de carieră trec pe primul loc, cu o pondere de 54,31%. Cerealele au coborât pe locul doi, reprezentând doar 21,34% din total. Fenomenul se explică, în principal, prin evoluția prețurilor grânelor pe piețele internaționale. Scăderea acestora i-a determinat pe producătorii și exportatorii din România, Serbia și Ungaria să păstreze marfa în silozuri și depozite, în așteptarea unor prețuri mai bune.Celelalte grupe de mărfuri au următoarele ponderi: produse energetice (cărbuni, petrol și gaze lichefiate) - 11,5%, produse chimice - 5,2%, produse din metal - 2,95%, echipamentele - 0,02% și produse alimentare - 0,43%.Din totalul de 904.000i de tone de mărfuri, au fost transportate în contul României - 61%, pentru Serbia - 17%, Ungaria - 5%, Bulgaria - 10% și Germania - 2%.În ianuarie 2018, canalele Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Năvodari au fost tranzitate de 1.262 de unități navale (barje, șlepuri, remorchere și împingătoare, nave fluvio-maritime și de croazieră).Dintre armatorii români care asigură transportul fluvial de mărfuri, cel mai important este Compania de Navigație Fluvială Română Navrom, care deține o flotă de 390 de nave, din care: 33 de împingătoare, 254 de barje de diferite tipuri, 93 de șlepuri și 10 ceamuri.Este de așteptat ca traficul de mărfuri să crească continuu, stimulat de condițiile bune de navigație pe Dunăre și de evoluția constant crescătoare a economiei internaționale. Pe de altă parte se estimează că recoltele anului 2018 vor fi mai bune decât cele din 2017 și că va fi mai multă marfă pentru export.În anul 2018, continuă lucrările de dragaj pe Dunăre, pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație. Ca urmare, importatorii și exportatorii vor fi încurajați să folosească transportul fluvial, mult mai eficient decât cel rutier și feroviar.v v vOptimismul se reflectă și în proiectul de venituri și cheltuieli, al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, pentru anul 2018. Aceasta și-a propus să realizeze venituri totale de 74.986.580 lei, mai mari cu 2,58% față de cele prevăzute pentru anul 2017, și un profit de 2,5 milioane de lei, în creștere cu 19,05%.Pe de altă parte, CNACN intenționează să atragă 569.080 lei din fonduri europene, cu 80,91% mai mult față de anul 2017 și să realizeze investiții în valoare de 197,304 milioane de lei, în creștere cu 93,43%.