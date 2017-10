Creştere de 11% a traficului de mărfuri în portul Constanţa

În primele 10 luni ale anului

Creștere de 11% a traficului de mărfuri în portul Constanța

Creșterile de trafic înregistrate în acest an, de porturile Mării Negre, s-au domolit. Este primul semn al vremurilor grele ce vor veni. Primul semestru din 2013 va fi dificil pentru toată lumea de pe această piață.Între Novorossiysk și OdessaComparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primele zece luni din 2012, porturile rusești din Bazinul Azov - Marea Neagră au manipulat cu 2,9% mai multă marfă, traficul total ajungând la 146,1 milioane tone. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a derulat 98,2 milioane tone, cu o creștere de 2,1%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Rostov pe Don - 9,5 milioane tone (+19,9%), Kavkaz - 7,9 milioane tone (+12,7%), Azov - 4,4 milioane tone (+16,1%), Taman - 1,1 milioane tone (creștere de 1,4 ori), Tuapse - 14,9 milioane tone (-6,1%), Temryuk - 1,8 milioane tone (-10,1%).Porturile ucrainene au avut o dinamica contradictorie a fluxurilor de mărfuri. La Odessa, traficul total a scăzut cu 3%, ajungând la 20,482 milioane tone, în schimb sectorul containerelor a marcat un spor de 1,1%, realizând 4,398 milioane tone. La polul opus, portul Yuzhny a raportat o creștere de 11,8%, cantitatea de marfă manipulată ajungând la 18,951 milioane tone.Traficul de containere, pe plusChiar dacă în ultimele două luni s-a manifestat o tendință de diminuare a creșterii fluxurilor de mărfuri, evoluția de ansamblu a porturilor maritime românești a fost bună. În primele zece luni ale anului 2012, au fost derulate 42.352.180 tone, cu 10,35% mai mult față de aceeași perioadă din 2011.Traficul din portul Constanța a ajuns la 37.564.481 tone, creșterea fiind de 11,12%. Structura pe grupe de mărfuri a fost următoarea (în paranteză sunt datele pentru 2011):a. în creștere- cereale - 11.060.508 tone (9.378.060 tone);- articole diverse - 5.970.354 tone (4.920.810 tone);- minereuri de fier și fier vechi - 5.202.008 tone (4.149.702 tone);- cărbune - 3.000.034 tone (2.480.690 tone);- minereuri și deșeuri neferoase - 2.191.454 tone (2.165.316 tone);- îngrășăminte - 1.761.082 tone (1.517.879 tone);- produse metalice - 1.553.273 tone (1.089.451 tone);- produse chimice - 1.381.288 tone (888.227 tone);- produse alimentare - 400.848 tone (302.012 tone);- ciment - 322.058 tone (143.807 tone);- minerale brute sau prelucrate - 268.520 tone (175.971 tone);- echipamente, mașini - 244.059 tone (196.022 tone);- piele, textile, confecții - 144.713 tone (64.681 tone);b. în scădere- produse petroliere - 1.939.309 tone (2.142.270 tone);- petrol brut - 1.082.568 tone (2.284.957 tone);- lemn, plută - 768.404 tone (821.039 tone);- semințe uleioase - 666.260 tone (1.601.067 tone);- sticlă, sticlărie, produse ceramice - 60.429 tone (66.281 tone);- cartofi, legume, fructe proaspete - 18.320 tone (65.083 tone);- articole fabricate din metal - 2.833 tone (18.835 tone).Traficul de mărfuri containerizate a totalizat 5.693.310 tone, respectiv 582.853 TEU, cu o creștere de 3,3%, respectiv 4,7%.Midia accelereazăPortul Midia a apăsat pe pedala de accelerație în a doua jumătate a anului, ajungând la un plus de 5,18% pe primele zece luni. Canti-tatea de mărfuri manipulate a ajuns la 4.591.316 tone.Pe categorii de mărfuri, evoluția traficului a fost următoarea:- petrol brut - 3.098.680 tone (2.931.956 tone);- produse petroliere - 1.158.327 tone (1.182.733 tone);- produse chimice - 80.117 tone (81.482 tone);- echipamente, mașini - 72.762 tone (14.223 tone);- ciment - 62.568 tone (79.563 tone);- îngrășăminte - 45.716 tone (16.997 tone);- animale vii - 41.270 tone (19.834 tone);- fier vechi - 28.372 tone (33.114 tone);- produse metalice - 2.839 tone (2.052 tone).Mangalia - pe minusTraficul din portul Mangalia a mai crescut în ultimele luni, dar continuă să fie sub cel din 2012. În intervalul de referință, au fost derulate 196.383 tone de mărfuri, cu 1,9% mai puțin față de aceeași perioadă din 2011.Structura lor a fost următoarea:- produse metalice - 89.917 tone (83.417 tone);- ciment - 57.074 tone (61.385 tone);- produse chimice - 36.914 tone (35.131 tone);- produse petroliere - 5.604 tone (7.137 tone);- echipamente, mașini - 3.312 tone (11.629 tone).v v vDacă evoluția fluxurilor de mărfuri va rămâne în continuare cel puțin la nivelul primelor nouă luni ale anului, porturile maritime românești vor încheia 2012 cu un trafic total de peste 50,82 milioane tone. În 2011, au fost derulate 45.972.907 tone, iar în 2010, o cantitate de 47.563.879 tone.