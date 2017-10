Creşte preţul gazelor, de la 1 octombrie

Crește prețul gazelor, de la 1 octombrie

Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) prevede o creștere a prețului final al gazelor la consumatorii non-casnici de 1-2% după următoarea etapă de liberalizare de la 1 octombrie, iar la consumatorii casnici estimările sunt de 2%, a declarat, joi, într-o conferință de presă, Niculae Havrileț, președinte al ANRE, anunță Agerpres.„La consumatorii non-casnici s-a prevăzut un orizont de timp de 2 ani 2013 - 2015 (n.r.: pentru liberalizare a prețurilor) în care convergența prețului din producția internă să ajungă la nivelul prețului din import, lucru care ar fi însemnat o creștere de 18% la prețul final. Desigur, creșterea prețurilor la producția internă este una mai mare decât 18%, dar având în vedere că în România se practică coșul, adică un mixt între producția internă și import, pe prețul final se așteaptă o creștere de 18%”, a spus Niculae Havrileț, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, din primii 3 pași în care creșterea trebuia să fie de 15%, în mod real s-a înregistrat doar 8%. „În acest an mai avem o creștere pregătită pentru 1 octombrie, de 3%, dar, dacă evoluția va fi în același sens, considerăm că nu va depăși mai mult de 1-2%. Iată că în primul an, de la 18% prevăzut în calendare, se va încheia cu 9-10%, maximum 11%. Noi am pus 11% ca o estimare. La consumatorii casnici, pentru că a fost o singură etapă, la 1 iulie, de 8%, deoarece prima etapă se reflectă în prețul final în întregime, 8% se reflectă și în prețul final. În următoarea etapă, de la 1 octombrie, va înregistra un 2%”, a mai spus Niculae Havrileț.