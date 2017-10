Creşte numărul navigatorilor români traşi pe sfoară

Crește numărul navigatorilor români trași pe sfoară

Aplicarea Convenției MLC 2006 ar trebui să îi protejeze de rechinii din shippingApele din shipping-ul internațional sunt tulburi. Chiar dacă s-a mai temperat, criza din flota mondială este departe de final. Victimele competiției foarte dure din piață sunt navigatorii, practicile de dumping social, care contravin Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC 2006, fiind larg răspândite.Se constată o creștere a numărului marinarilor români trași pe sfoară de rechinii din shipping-ul internațional. Săptămâna trecută, Sindicatului Liber al Navigatorilor i-au fost semnalate zece astfel de cazuri, printre ele fiind și cel al unui comandant de navă.„De regulă, navigatorii se plâng că au fost debarcați fără să li se plătească toate drepturile salariale. Unii dintre ei nu au contracte de îmbarcare, iar dacă acestea există, nu respectă legislația internațională. Am rămas stupefiat când am citit contractul unui comandant de navă care a fost păcălit și a acceptat să se debarce fără plata la zi a salariului. Documentul este în-tocmit de o firmă de crewing din România. Pe cele zece pagini sunt înșirate numai obligații și penalități pentru navigator, iar la drepturi, doar salariul lunar. Nu se pomenește nimic despre celelal-te drepturi prevăzute în legislația internațională, despre programul de muncă, timp liber, plata muncii peste program, securitatea muncii, prevenirea accidentelor și așa mai departe. În clauza privind protecția socială se afirmă că navigatorul este asigurat, dar nu se precizează pentru ce sumă și care este clubul de asigurări. O astfel de clauză nu are nicio valoare, nu produce niciun efect” - a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Potrivit legislației internaționale, rolul de a veghea asupra raporturilor de muncă din shipping revine autorităților navale naționale. Ele trebuie să verifice dacă există contracte colective și individule de muncă, dacă acestea sunt conforme MLC 2006, dacă prevederile lor sunt respectate. Autoritățile navale trebuie să primească sesizările navigatorilor, să le rezolve și să ia măsuri de sancționare a angajatorilor, cu alte cuvinte, trebuie să facă în shipping ceea ce inspectoratele de muncă fac pe uscat.România a devenit parte a Convenției MLC 2006 pe data de 21 august 2015, când în „Monitorul Oficial” nr. 636 a fost publicată Legea nr. 214/2015 de ratificare a actului normativ internațional. Acest fapt nu este cunoscut de către Organizația Internațională a Muncii, cea care monitorizează implementarea convenției. Pe site-ul acestui organism, țara noastră nu este nominalizată alături de celelalte state care au ratificat-o. Bănuiesc că acest fapt se explică dintr-o deficiență de comunicare. Ministerul Transporturilor ar trebui să informeze OIM despre ratificare.România participă la Paris Memorandum, organizație ce cuprinde 27 de autorități navale din Europa și America de Nord. Potrivit raportului pe anul 2014, serviciile de Port State Control ale statelor care fac parte din această organizație au constatat, în timpul in-specțiilor la bordul navelor, un număr mare de abateri de la prevederile Convenției MLC 2006. 21% dintre acestea erau în legătură cu timpul de muncă și odihnă, 14% erau legate de hrană și catering, iar 37%, de securitatea muncii și prevenirea accidentelor. România nu a avut nicio contribuție la constatarea acestor deficiențe întrucât țara noastră nu ratificase convenția la acea vreme. Ministerul Transporturilor are, acum, obligația să facă următorul pas: să pregătească pachetul de acte normative pentru punerea în practică a Convenției MLC 2006.