Creşte numărul atacurilor piratereşti în Golful Guineea

Crește numărul atacurilor piraterești în Golful Guineea

Tancul petrolier grecesc „Energy Centurion” a fost capturat de pirați în Golful Guineea, pe 28 august 2012. Nava era încărcată cu 50.000 tone de motorină și se îndrepta spre portul Lome, Togo. La bord se afla un echipaj rusesc, de 24 oameni. „Energy Centurion” are capacitatea de 74.995 tdw, a fost construită în 2008 și este înmatriculată sub pavilion Isle of Man. Cel mai probabil, pirații vor jefui nava de o parte din marfă și o vor abandona după câteva zile. Pe 24 august 2012, în aceeași zonă, pirații au capturat nava britanică „Anuket Emerald”, cu un echipaj ruso-filipinez la bord. Au eliberat-o cinci zile mai târziu, după ce au ușurat-o de o parte din încărcătură. Tancul chimic „Anuket Emerald” are 7.415 tdw, a fost construit în 2008, și navigă sub pavilion Panama. În prezent, Golful Guineea a devenit mai periculos decât Golful Aden. Deosebirea e că pirații din Golful Guineea nu cer răscumpărări pentru nave și echipaje, așa cum fac pirații somalezi, mulțumindu-se să le jefuiască.