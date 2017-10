Creşte exploziv numărul românilor traşi pe sfoară de armatori

Alarmă în shipping

Crește exploziv numărul românilor trași pe sfoară de armatori

r Peste 40 de marinari au fost lăsați fără salarii de compania Fultrans, Italia„Situația din shipping-ul internațional este mai dramatică decât în 2014. Anul trecut, n-au fost atât de multe cazuri de neplată a echipajelor, ca în primele luni din 2015. Zilnic primim telefoane și mesaje de la navigatorii neplătiți cu lunile” - afirmă Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Cei înșelați de rechinii din shipping-ul internațional și care solicită ajutorul nu sunt membri de sindicat, dar apelează la SLN din disperare, după ce constată că nimeni nu le rezolvă necazul: nici companiile de crewing care i-au recrutat, nici autoritățile române. Unde să se mai ducă?Marinarii înțeleg foarte bine că n-au niciun drept să apeleze la SLN, iar acesta nu are nicio obligație să îi ajute. Resursele materiale și umane ale organizației sunt destinate sprijinirii membrilor cotizanți. Cu toate acestea, bat la ușa sindicatului, că cine știe…În timp ce discut cu Mihălcioiu despre acest fenomen, în birou și-a făcut apariția un navigator nebrevetat, care a dat de necaz. Povestea lui este asemenea multor altora. Omul s-a îmbolnăvit pe navă; a cheltuit o mulțime de bani cu doctorii în străinătate și în România, dar nu a primit nicio compensație de la armator sau de la firma de asigurări. Deși nu este membru de sindicat, ar vrea să fie ajutat.Problema este că a apelat prea târziu la SLN. Acum, nu se mai poate face nimic. Cazul este de resortul Justiției. Costurile unui proces în străinătate sunt uriașe pentru bietul om. Avocații pretind zeci de mii de euro. Evident, sindicatul nu-i poate angaja din cotizațiile membrilor săi. Altceva ar fi fost dacă navigatorul făcea parte din organizație.De ce nu s-a înscris în sindicat? Pentru că, până acum, a navigat la companii fără probleme. S-a gândit că n-are rost să plătească cotizația. Acum, când a ajuns la ananghie, regretă decizia luată.Reiau discuția cu liderul SLN. Cazul Fultrans este, de departe, cel mai grav în acest moment. Compania are armator turc, dar este înregistrată în Italia. Deține o flotilă de 16 tancuri petroliere și se pare că are probleme financiare serioase. Altfel nu se explică de ce peste 40 de navigatori români au salariile neachitate pe 1,5 - 3 luni. Mai grav este faptul că 20 dintre ei s-au lăsat duși de nas și au părăsit nava cu promisiunea că vor primi banii acasă.Românii de la Fultrans sunt și discriminați. Colegii lor italieni și-au primit salariile la zi s-au au restanțe mult mai mici.Când au văzut că trec lunile și nu le intră banii în conturile bancare, marinarii au cerut ajutorul SLN, deși niciunul nu este membru de sindicat.„Cei ce au coborât de pe navă, ni s-au adresat prea târziu. Singurul lucru pe care am putut să-l facem a fost să discutăm cu directorul Fultrans, care a venit la Constanța. I-am cerut să facă un plan de eșalonare a plăților. A promis, dar nu a întreprins nimic. SLN nu poate face mai mult pentru recuperarea salariilor unor navigatori care nu sunt membrii săi” - a afirmat Mihălcioiu.Este de așteptat ca numărul românilor neplătiți de Fultrans să crească, întrucât compania continuă să recruteze personal navigant din țara noastră, pentru a-i înlocui pe cei debarcați.Cele mai multe solicitări de ajutor vin din flota elenă. Românii care lucrează la patru companii grecești reclamă neplata salariilor pe câteva luni. Unul dintre ei, căpitanul Florin P., a refuzat să mai muncească, până nu își va primi banii.„Toate aceste cazuri și multe altele n-ar fi existat dacă navigatorii n-ar fi făcut o serie de erori” - spune liderul SLN. „În primul rând, au greșit neînscriindu-se în SLN, singura instituție din România care apără drepturile marinarilor. S-au privat de sprijinul unei organizații care face parte din ITF, cel mai mare și mai eficient organism sindical din întreaga lume.Au greșit și când au plecat pe mare fără să apeleze la noi pentru a obține informații despre nave și companii, despre ceea ce trebuie să cuprindă un contract de îmbarcare, despre modul în care trebuie să acționeze atunci când au probleme. Informațiile nu i-ar fi costat nimic. După cum se știe, SLN acordă consultații gratuit tuturor navigatorilor care apelează la acest serviciu.Au greșit și pentru faptul că se îmbarcă fără să cunoască prevederile contractului de muncă.Este greșit și faptul că navigatorii nu citesc Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006, pentru a se informa asupra drepturilor pe care le au. Ea poate fi studiată, în limba română, pe site-ul SLN.Au greșit și pentru că nu au cerut imediat ajutorul autorităților portuare și al ITF, atunci când au apărut primele probleme de neplată. S-ar fi pus în mișcare mecanismul prevăzut de Convenția MLC - 2006, pe care multe state au ratificat-o. În sfârșit, cei repatriați au greșit când au acceptat să coboare de pe nave, fără să fie plătiți la zi.Conducerea SLN își face datoria să informeze navigatorii prin toate mijloacele: site-ul propriu, mass-media, pliante, editarea de cărți, discuții de la om la om, dezbateri cu studenții din învățământul marinăresc și cu navigatorii, la CERONAV. Cu toate acestea, un număr mare de marinari continuă să repete greșelile despre care am vorbit.”