Creşte cererea de lucrători străini

Crește cererea de lucrători străini

Ministerul Muncii primește din ce în ce mai multe solicitări de a se permite accesul în România a unui număr mai mare de lucrătorilor străini. „Am avut deja mai multe discuții cu mediul de afaceri, care ne cere să deschidem granițele pentru cei din Republica Moldova sau Ucraina, chiar am auzit de 3.000 de lucrători din Sri Lanka, o firmă mare din vestul României dorește acest lucru. Am primit solicitări inclusiv din partea unor primari din localitățile de pe granița de vest, care ne solicită să deschidem granițele pentru străini. Aș vrea să vă spun unele lucruri care sunt bine de știut: va trebui să-i plătiți cu salariul mediu pe economie, adică nu cu 1.450 de lei, cât este salariul minim, ci cu peste 3.000 de lei, cât este salariul mediu. Este o directivă a UE pentru a proteja forța de muncă internă a UE, directivă la care România nu poate să renunțe și nici nu are de gând să renunțe", a declarat ministrul muncii, Olguța Vasilescu.