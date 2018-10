Crescătorii de ovine și cercetătorii științifici "pun țara la cale", la Oieria Palas

Cercetători științifici și crescători de ovine din întreaga Dobroge vor fi prezenți vineri, 26 octombrie 2018, în străvechea cetate a Tomisului, pentru a lua parte la Simpozionul „Cercetarea științifică – factor principal de progres pentru calitatea și valorificarea produselor obținute de la ovine”.Reuniunea este organizată de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas din Constanța (Oieria Palas, cum este cunoscută de localnici). Cu acest prilej, vor fi marcate două evenimente deosebite: Centenarul Marii Uniri și împlinirea a 121 de ani de la înființarea Oieriei Palas.„Nu vrem să fie neapărat o întâlnire omagială, ci o acțiune care să aibă un caracter lucrativ. Vom aborda două probleme care fac parte din programul Ministerului Agriculturii și din preocupările și interesul crescătorilor. Va fi o dezbatere regională despre proiectul de cercetare privind dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a resursei naturale de lână, studiu pe care îl executăm în consorțiu cu o serie de institute naționale. Prin acest proiect, vrem să sprijinim crescătorii de ovine în valorificarea în condiții de eficiență a întregii producții.Partenerii din consorțiu vor prezenta comunicări referitoare la valorificarea producției de lână și vor discuta cu crescătorii pe această temă.Cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi a conferinței se numește: Cercetarea științifică – implicarea în programul MADR «Alege oaia». Este vorba de producția de carne la ovine, care în România a avut de suferit întrucât nu a existat o preocupare în această direcție. Acum, a devenit o preocupare aproape principală din partea crescătorilor. Noi venim cu studii și soluții pentru valorificarea, pentru îmbunătățirea producției de carne la rasele românești de ovine, prezentând căile de îmbunătățire și rentabilizare a fermelor, prin creșterea cantității și calității producției de carne”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul institutului, Radu Răducu.La eveniment vor fi prezenți peste 50 de crescători de ovine, principalii beneficiari ai producției genetice realizate de Institut, conducerea Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea, numeroși cercetători științifici.Vor participa ministrul Agriculturii, Petre Daea, secretarul de stat Daniel Botănoiu, persoane din conducerea MADR, conducerea Academiei de Științe Agricole și Silvice, în frunte cu președintele acesteia, prof. univ. Valeriu Tabără, reprezentanții autorităților din municipiul și județul Constanța.★ ★ ★Prima oierie sistematică din România a fost înființată în anul 1897, prin Decizia nr. 9173 din 7 octombrie, emisă de Ministerul Agriculturii, Comerțului și Domeniilor, sub denumirea Oieria Națională de la Palas. La naștere, aceasta avea în administrare o suprafață de teren de 848,77 ha, din domeniul public.În perioada 1897 – 1919, în cadrul Oieriei Palas a început studiul ameliorării oilor din rasele Țigaie și Spancă și al aclimatizării unor rase și a metișilor obținuți prin încrucișarea raselor autohtone cu rasele importate: Merinos Precoce, Southdown, Oxford și Shropshire.În urma Primului Război Mondial, efectivul de ovine al Oieriei Palas s-a redus foarte mult. Pentru refacerea lui, în anul 1919 au fost aduse, din Transilvania, o mie de oi Merinos, de diverse tipuri (Negreti, Rambouillet, Merinos Precoce și metiși). Acest efectiv eterogen a fost selecționat, omogenizat și a stat la baza creării rasei Merinos de Palas.Între 1946 – 1961, unitatea a fost în subordinea Institutului de Cercetări Zootehnice, fiind organizată ca stațiune de cercetare, sub denumirea de Stațiunea Experimentală Palas. În această perioadă a continuat crearea rasei Merinos de Palas, care a fost omologată în 1960.În anul 1962, a fost înființată Stațiunea Experimentală Dobrogea, în care au fost incluse Stațiunea Experimentală Palas, Stațiunea de Cercetări Agricole Valu lui Traian și Stațiunea de Cercetări Viticole Murfatlar.Începând cu data de 7 aprilie 1970, a avut loc o nouă reorganizare, înființându-se Stațiunea Centrală de Cercetări pentru Creșterea Ovinelor Palas, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice București, având ca scop coordonarea și dezvoltarea cercetărilor la specia ovină pe întreaga țară.În anul 1981, a luat ființă Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas-Constanța, care avea în subordine opt stațiuni. La sfârșitul anului 1989, acesta administra, la Palas, un teren cu suprafața de 1.563 ha, din care 1.422 ha arabil, și avea un efectiv de ovine și caprine de 12.000 capete.După anul 1990, institutul a pierdut jumătate din baza materială, ca urmare a înființării, prin HG nr. 273/1991, a Societății Comerciale Ovis Palas SA. Aceasta nu a avut o viață prea lungă, fiind radiată pe 20 februarie 2013 din Registrul Comerțului.Prin Legea nr. 290/2002 unitatea s-a transformat în Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas. În anul 2016, prin HG nr. 675, institutul a fost reorganizat prin fuziune cu stațiunile de cercetare-dezvoltare din Bilciurești (Dâmbovița), Reghin (Mureș) și Rușețu (Buzău). Astăzi, institutul are în administrare terenuri cu suprafața totală de 1.533,38 ha, aflate în proprietatea publică a statului, iar la unitatea din Constanța deține efective de ovine de circa 4.200 de capete.