Pentru că nu au bani

Crescătorii de bovine pichetează Ministerului Agriculturii

Scumpirea furajelor, scăderea prețurilor la lapte și lipsa sprijinului financiar din partea statului a făcut ca, numai în decurs de un an, efectivele de bovine de pe raza județului Constanța să scadă cu până la 15%. Mai mult decât atât, specialiștii afirmă că oamenii au ajuns atât de disperați încât nu au bani nici să ducă animalele la un abator, întrucât în Constanța toate au fost desființate, motiv pentru care preferă să le lase pe câmp să moară. „Este jale mare în zootehnie. La începutul anului ni s-a promis o subvenție de 5,5 milioane de lei vechi pe cap de animal înregistrat, însă până la urmă nu am primit decât 2,4 milioane de lei vechi, adică mai puțin de jumătate. Oamenii nu mai au bani să țină animalele. Cei mai mulți preferă să renunțe la ele și să se apuce de altceva. Personal am renunțat la 30 de animale pentru că nu mă mai ajungeam cu banii", a declarat, pentru „Cuget Liber", Constantin Solomon, președintele Asociației Crescătorilor de Taurine din Constanța. Declarația acestuia vine la scurt timp după ce Sindicatul Crescătorilor de Taurine din România a anunțat că, în data de 22 octombrie, va picheta sediul Ministerului Agriculturii în cel mai european mod. Prin această acțiune, crescătorii de bovine solicită acordarea de sprijin financiar de 300 de lei pentru bovinele cu origine necunoscută și de 1.000 de lei, pentru celelalte bovine. O altă revendicare înaintată de protestatari are în vedere acordarea unui ajutor financiar în valoare de 300 de lei pentru livrarea la sacrificare a bovinelor cu o greutate vie de peste 500 de kilograme. În cazul în care solicitările fermierilor nu își vor găsi o rezolvare, liderii asociațiilor din țară au anunțat că sunt deciși să meargă până la capăt, acțiunile de protest culminând în data de 31 octombrie când vor bloca drumurile și vămile.