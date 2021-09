Crescătorii de animale vor primi ajutorul COVID-19

De marţi, 14 septembrie, crescătorii de animale vor primi în conturi ajutorul COVID. Anunţul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, plăţi care erau aşteptate de crescătorii de animale. Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură demarează autorizarea la plată pentru ajutorul COVID acordat pe cap de animal şi tona de lapte. „Ajutorul național tranzitoriu (ANT) care se dădea făcea referință la anul 2013, când se făceau plăţi pentru animale inexistente și la proprietari care nu mai aveau animale din 2013. Anul acesta, acea sumă dedicată ANT-ului am transformat-o într-o schemă de ajutor COVID, am notificat-o Comisiei, am elaborat o Ordonanță de Urgență, de aceea a durat mai mult și banii respectivi vor fi dați sub formă de ajutor COVID pe animale reale și la proprietari care chiar au la această dată animalele în ferme. Plafonul este de 225,5 milioane lei. Sunt 93.613 cereri, vor beneficia de aceste cereri 1,3 milioane capete de bovine și 81.000 de tone de lapte, pentru că se dă și pentru producția de lapte și pentru producția de carne. Plățile se vor face începând de azi”, a spus ministrul Oros în cadrul conferinței de presă susţinute marţi, 14 septembrie. Ministrul Agriculturii nu a menţionat care sunt cuantumurile care urmează să le fie virate fermierilor. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021.