Cresc veniturile salariale la Şantierul Naval Constanţa

Cresc veniturile salariale la Șantierul Naval Constanța

Între cer și pământ, la etajul 7 al sediului administrativ al Șantierul Naval Constanța, dopurile câtorva sticle de șampanie au anunțat evenimentul: negocierea contractului colectiv s-a încheiat. Reprezentanții administrației și ai Sindicatului Liber al Navaliștilor au parafat documentul care va sta la baza raporturilor de muncă în următorii patru ani. Pe fețele negociatorilor se citește și satisfacția lucrului împlinit, și oboseala unui parcurs de peste o lună în discuțiile de la masa verde, și speranța că lucrurile vor merge mai bine de acum încolo. „Contractul colectiv de muncă s-a încheiat pe o perioadă de patru ani, iar pentru anumite prevederi legate de salarizare și alte drepturi, pe doi ani, urmând a fi renegociate. Considerăm că este un succes pe care l-au obținut reprezentanții salariaților în această negociere, care au venit cu propuneri rezonabile. Sindicatul a dat dovadă că a înțeles care este situația societății. Efectele crizei nu au trecut în totalitate. Și anul 2011 va fi dificil. Va trebui să depunem eforturi cu toții pentru a asigura securitatea locurilor de muncă, prin creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, creșterea productivității muncii. Tocmai în această idee angajatorul a fost de acord cu un pachet de creșteri salariale. Pentru 2011, se asigură majorarea premiilor (primele de Paște și de Crăciun) și a tichetelor de masă, de la 7,88 lei la 8,88 lei. Salariile de bază vor crește, în 2012, cu 50 de lei, în două tranșe, în martie și septembrie. Este o politică salarială prudentă. Trebuie să asigurăm și veniturile necesare. În acest scop s-au încheiat trei contracte de construcții noi, pentru a asigura încărcarea forței de muncă existente pe 2011 - 2012. Livrările de nave vor fi spre sfârșitul acestui an și începutul anului următor. Va trebui să ne mobilizăm mai mult pe segmentul de reparați navale” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Violeta Putinei, directorul resurselor umane. „Mă bucur foarte mult că am finalizat negocierile. Discuțiile au fost foarte dure. Am obținut ceea ce nu credeam, având în vedere criza din shipping-ul mondial și competiția extrem de dură de pe piața construcțiilor și reparațiilor navale. Sunt convins că nu putem mulțumi pe toată lumea, dar pașii făcuți în aceste negocieri înseamnă o creștere semnificativă a veniturilor, pe fondul stabilității locurilor de muncă. Noul contract colectiv de muncă va da mai multă încredere oamenilor în ziua de mâine, dar trebuie să-i stimuleze să fie mai performanți în activitatea de zi cu zi. Eu sper că soarele va răsări și pe ulița noastră și că la sfârșitul lui 2012 vom avea mai multe contracte în sectorul de construcții noi. Trebuie remarcat un alt aspect relevant: din luna decembrie au început angajările de lăcătuși și de sudori” - a declarat, la rândul său, Dede Perodin, liderul sindicatului.