Creditele se scumpesc! BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară la 2%

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis, în ședința de astăzi, următoarele:- majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022;- extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±1,00 punct procentual, de la ±0,75 puncte procentuale; astfel, începând cu 11 ianuarie 2022 rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se majorează la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 1,00 la sută pe an;păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.Decizia conducerii BNR va duce la creșterea dobânzilor aferente creditelor. (I.T.C.)