Creditele neperformante taie din profitul băncilor de top

Ştire online publicată Miercuri, 04 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Primele două bănci din România, BCR și BRD, au încheiat primele nouă luni din 2009 în profit – 660 milioane lei pentru BRD, 699,5 milioane lei pentru BCR. În același interval, rata creditelor neperformante a ajuns la 8% pentru BRD, respectiv 10,6% pentru BCR. BRD a acordat credite de 33 miliarde lei La 30 septembrie 2009, veni-tul net al BRD era de 2.528 milioane lei, în creștere cu 18% față de perioada similară din 2008. Profitul brut din exploatare se ridica la 1.465 milioane lei, în creștere cu 22% față de anul trecut. În total, BRD acordase credite de 33 miliarde lei, cu 8% mai mult față de intervalul ianuarie – septembrie 2008. Raportul cost/venituri al BRD era de 42,1%, cu un cost net al riscului de 673 milioane lei, aproape triplu față de 2008. Profitul net, de 660 milioane lei, este cu 19% față de cel înregistrat la 30 septembrie 2008. Potrivit oficialilor băncii, rezultatele financiare reflectă o rezistență satisfăcătoare la efectele negative ale scăderii economice, la care se adaugă o performanță comercială destul de bună, în condițiile unui mediu de business afectat de criză. Din volumul total al creditelor acordate, de 33 miliarde lei, 15,4 miliarde au mers către persoane fizice (plus 4%), în timp ce restul de 17,2 miliarde lei au fost contractați de firme (plus 12%). Cererea pentru credite a scăzut ușor, în timp ce depozitele clienților au fost de 30,2 miliarde lei, în creștere cu numai 1% față de anul trecut. „În trimestrul al treilea, activitatea bancară a suferit, din cauza lipsei cererii de produse și servicii bancare în rândul persoanelor fizice, dar și din cauza creșterii creditelor neperformante”, a declarat Patrick Gelin, directorul general al BRD, la publicarea rezultatelor. Cota de piață a BCR a crescut la 22% BCR, prima bancă din sistem, a încheiat primele nouă luni ale anului cu un profit net de 699,5 milioane lei, în scădere cu 43,9% față de perioada similară din 2008. Rezultatul operațional al băncii era, la 30 septembrie 2009, de 2.223 milioane lei, în creștere cu 24,9% față de același interval din 2008. Motivul – venitul operațional a crescut cu 12,5%, în timp ce cheltuielile s-au redus cu 4,2%. Profitul net a scăzut cu 43,9%, până la 699,5 milioane lei, din cauza cheltuielilor mai mari cu provizioanele și scăderii veniturilor din comisioane, pe fondul reducerii consumului. În același timp, raportul cost/venituri s-a îmbunătățit, până la 36,3%, de la 42,7% în septem-brie 2008. Rata creditelor neperformante a ajuns la 10,6%, însă poate fi controlată, BCR având o rată de acoperire de 120%, prin garanții și provizioane. După nouă luni, cota de piață a BCR a crescut la peste 22%, în mare parte datorită creditării segmentului corporativ. „Rezultatul operațional are o evoluție pozitivă, însă nu este suficient pentru a contracara creșterea costului riscurilor, față de care avem o abordare prudentă, în contextul în care condițiile economice rămân dificile”, a declarat Dominic Bruynseels, președintele executiv al BCR.