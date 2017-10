Creditele în yeni şi franci elveţieni devin riscante

Creditele în yeni și franci elvețieni devin riscante

Analiștii bancari spun că gradul de îndatorare din ce în ce mai mare al populației, cauzat de implementarea noilor norme de creditare, va duce la majorarea riscurilor împrumuturilor în monede cu dobânzi mici, ca francii elvețieni sau yeni. „La un grad de îndatorare de 35 – 40% nu existau riscuri mari atunci când francul elvețian sau yenul se depreciau. Situația se schimbă acum și orice fluctuație a cursului valutar poate fi «fatală»", explică reprezentanții Chartered Financial Analyst (CFA) România. În plus, băncile oferă dobânzi fixe în primii doi ani de contract, urmând ca apoi dobânda să fie variabilă, fapt care crește și mai mult riscul de îndatorare peste posibilități.