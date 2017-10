Creditele imobiliare nu vor fi afectate de noile reglementări ale băncilor

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

"Avem vești bune de la discuțiile cu BNR. Noul regulament nu afectează achizițiile de locuințe, care se vor face în condițiile existente. De asemenea, nici achiziția de locuințe prin programul Prima Casă nu nu va fi afectată", a declarat Ghețea la Romania Financial Forum 2011.BNR a pregătit un regulament prin care va limita, printre altele, accesul populației la creditele în altă monedă decât leul.Potrivit proiectului, creditele de consum vor avea o scadență de cel mult cinci ani, iar clienții trebuie să aducă garanții de 133% din valoarea împrumutată, în timp ce la finanțările imobiliare în euro avansul ar trebui să fie de cel puțin 30%.BNR dorește să delimiteze clar aria de definire a creditelor imobiliare, care va cuprinde finanțările pentru care se constituie garanție imobiliară și sunt destinate exclusiv cumpărării unui imobil (casă/teren), construirii unui imobil, sau amenajării/extinderii unei locuințe. Același regim se aplică și creditelor de refinanțare a împrumuturilor imobiliare.Pentru creditele imobiliare, debitorul ar urma să vină cu un avans de cel puțin 15% din valoarea imobilului la finanțările în lei, de 30% pentru creditele în euro și de 40% în cazul finanțărilor în alte devize străine.Comunitatea bancară s-a arătat rezervată față de unele prevederi din proiectul de regulament, iar Ghețea a anunțat că instituțiile de credit au transmis BNR o serie de propuneri pentru a fi discutate cu oficialii băncii centrale.Ghețea a reiterat că este un adept al unui sistem de creditare prin care împrumuturile să fie realizate în moneda în care sunt realizate veniturile clienților."Încercam la ARB și BNR să găsim un echilibru ca reglementarea să fie dinamică și adaptată continuu la schimbarea mediului. Modificările regulamentului privind creditele de consum acordate populației sunt în acest spirit. Adaptarea la mediul economic, atât la cel internațional, cât și la cel românesc", a adăugat Ghețea.Reprezentantul ARB apreciază că se pune însă problema cu se implementează acest regulament."Regulamentul vine într-un moment de scădere a apetitului pentru credit, iar preocuparea băncilor este cum să facem să rămânem pe un trend de creștere. Unele modificări propuse de bănci acceptate sau în curs de acceptare de către BNR au fost realizate tocmai pentru a nu reduce la zero activitatea de creditare", a mai spus Ghețea.El a arătat că instituțiile bancare sunt preocupate să mențină creditarea pentru persoanele fizice la un nivel rezonabil având în vedere condițiile din piață."Au scăzut veniturile, sunt incertitidini legate de veniturile viitoare ale clienților, nu putem să rămânem impasibili și să nu ne gândim la viitor, așa cum trebuie să facă o bancă, adică să facă plasamente În laboratoarele băncilor se analizează modificările regulamentului și sunt sigur că nu vor trece trei luni iar BNR va constata că vor exista oferte din partea băncilor pentru continuarea activității de creditare. Există un apetit redus pentru creditul în lei, pentru că erau foarte atractive dobânzile în valută și pentru ca în 2007-2008 am avut situații în care cursul era favorabil celor care se împrumutau în valută. Am avut destule dușuri reci pentru cei care aveau credite în curs. În perioana umătoare vom vedea o promovare a creditelor în lei din partea băncilor", a conchis Ghețea.