Credite în lei cu dobândă subvenţionată

Credite în lei cu dobândă subvenționată

În „Monitorul Oficial" nr. 541/08.08.2007 au fost publicate normele de finanțare cu dobândă subvenționată. Potrivit acestora, „Eximbank România" acordă operatorilor economici credite în lei cu dobândă subvenționată, credite destinate creșterii competitivității acestora și susținerii mediului de afaceri românesc. Suma maximă a creditului este echivalentul a 1.500.000 euro. Nivelul ratei de subvenție este de 5 puncte procentuale. Dobânda subvenționată se acordă la următoarele tipuri de credite (de investiție pe obiect): credite de dezvoltare pentru IMM-uri, maxim 1.500.000 euro în echivalent lei pe o perioadă de maxim 5 ani; credite pentru capital de lucru, pentru activitatea curentă a IMM-urilor, cu destinație bine determinată (plata furnizorilor de materii prime și servicii, plata salariilor, etc.), maxim 300.000 euro în echivalent lei, pe o perioada de maxim 1 an; microcredit pentru IMM, pentru proiecte de investiții și/sau activitatea curentă - sume între 10.000 și 35.000 euro în echivalent lei pe perioade cuprinse între 1 an și 5 ani; credit pentru domenii prioritare - destinate operatorilor economici pentru finanțarea proiectelor prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea 96/2000, republicată - suma maximă este de 1.500.000 euro în echivalent lei, pe o perioadă de maxim 5 ani. Gradul minim de acoperire cu garanții colaterale a creditelor cu dobândă subvenționată este de 100%.