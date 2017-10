Creditarea ajunge pe minus, de la o creştere de 16%

De la FMI citire

Creditarea ajunge pe minus, de la o creștere de 16%

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit sever prognoza privind evoluția creditării în sectorul privat autoh-ton – scădere de 1,7%, de la un avans de 16%, estimat în luna iunie. Pentru următorii doi ani, estimările fondului sunt ceva mai optimiste – creștere de 5,6% în 2010 și de 13,2% în 2011. „Tensiunea financiară a slăbit considerabil datorită împrumutului contractat și pe fondul revenirii piețelor globale, însă condițiile de creditare sunt încă destul de dure”, se arată în raportul FMI. Potrivit aceleiași surse, cursul de schimb s-a menținut stabil, în linii mari, ceea ce a permis băncii centrale să injecteze lei în sistemul bancar, fără a mai fi nevoie de intervenții pentru susținerea leului. Drept urmare, creditul bancar s-a ieftinit iar ratele de pe piața interbancară s-au micșorat. „Standardele de creditare sunt mai stricte, deci oamenii ajung mai greu la banii băncilor. Creșterea creditului real a încetinit la 5%, la jumătatea lui 2009, de la 25% la finele lui 2008. În continuare, BNR își va adapta politica monetară în funcție de inflație și condițiile de pe piața valutară”, potrivit raportului FMI. Experții fondului avertizează că o recoltă agricolă slabă ar putea pune presiune pe prețurile produselor alimentare, care reprezintă 38% din coș, riscând astfel o „reinflamare” a inflației. „Mai există loc de relaxare monetară, dar este recomandată o abordare precaută, pentru că inflația din România rămâne mult peste media UE și pentru că pot apărea presiuni pe prețuri. Economia este presată de datoria neacoperită în valută, din sectorul ne-financiar, mai ales din rândul populației”, mai spun analiștii FMI. Fondul estimează că inflația în luna decembrie va coborî sub 4,3%, sub nivelul de 4,5% negociat în luna martie. Pentru finele anului 2010, FMI se așteaptă la un avans al prețurilor de consum cu 3% și la o creștere ușoară, la 3,2%, în decembrie 2011. Banca Națională a României are aceeași țintă de inflație, de 4,3%, pentru decembrie 2009. Pentru 2010, ținta BNR este de 2,6 – 2,8%.