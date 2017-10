Cotaţiile de pe piaţa interbancară au scăzut

Cotațiile de pe piața interbancară au scăzut

Ştire online publicată Miercuri, 03 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Banca centrală a atras, marți, 20 milioane lei (5,25 milioane euro) de la o singură bancă, sub formă de depozit cu scadența pe 8 decembrie, la o dobândă de 10,25% pe an, egală celei de politică monetară. Dobânzile interbancare la depozitele pentru o zi (overnight) au mai coborât ușor față de nivelul de săptămâna trecută, până la 12-14% pe an, însă se mențin peste cel al dobânzii de politică monetară, de 10,25% pe an. Banca Națională a României a afișat, în prima parte a zilei de marți, un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) overnight de 12,94% pe an, sub cel din ședința anterioară, de 13,69% pe an, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a scăzut la 14,13% de la 15,03% pe an, cât era vineri.