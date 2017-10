Cota de impozitare a profitului se reduce la 14% din 2019

Pe site-ul Ministerului de Finanțe, la rubrica transparență decizională, au fost puse în dezbatere publică proiectele Codului fiscal și Codului de procedură fiscală. Patronatele, asociațiile profesionale, camerele de comerț, sindicatele, ONG-urile, agenții economici și populația pot transmite observații și propuneri.Începând de astăzi, „Cuget Liber” vă va prezenta, în serial, principalele prevederi ale noilor coduri. În cele ce urmează vom vorbi despre impozitul pe profit. Potrivit proiectului de lege, cota de impozitare a profitului este de 16%, iar de la 1 ianuarie 2019, se va reduce la 14%.Barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive li se va aplica un regim special. Contribuabilii care desfășoară activități de această natură, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, sunt obligați la plata impozitului în cotă de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.La calculul rezultatului fiscal, pentru activitățile de cercetare-dezvoltare (definite potrivit legii) se acordă următoarele stimulente fiscale:a) deducerea suplimentară, în proporție de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activități; b) aplicarea metodei de amortizare accelerată și în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare.Profitul investit în echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru - folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.La calculul rezultatului fiscal, sunt neimpozabile, printre altele, următoarele venituri:- dividendele primite de la o persoană juridică română; - veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare;- veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operațiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operațiunii de lichidare;- sumele colectate pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.