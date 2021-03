Costurile vieții golesc portofelele. Produsele se scumpesc într-un ritm alarmant

„Ce citeam etichetele înainte, dar acum, de multe lucruri nici nu mă mai apropii. Cum ar fi untul. Am vrut să cumpăr un pachet de unt cu 82% grăsime să fac o prăjitură şi m-am răzgândit când am văzut că este 12 lei. Am luat margarină cu 3,9 lei că de atât îmi permit”, ne-a spus Ioana P., pensionară.





„Eu n-am mai venit de mult la hipermarket. Îmi făcea piaţa, strictul necesar, băiatul meu, dar acum e plecat vreo trei luni din ţară şi am fost nevoit să vin. Am zis că găsesc produse mai ieftine, dar m-am speriat. Din pensia mea de 1.200 de lei nu pot să cumpăr mare lucru, mai ales că în martie avem de plată şi impozitul care este foarte mare anul acesta şi pe medicamente dau cam 300 de lei. Nu ne ajung banii”, a povestit Gheorghe Sandu, pensionar.



Realitatea de la raft bate coşul minim



Guvernul a calculat salariul minim pe economie în funcţie de „coşul minim pentru un trai decent”, care a fost estimat pentru o singură persoană la 2.600 de lei. Tot guvernanţii consideră că o familie cu doi copii cheltuie pe alimente şi produse de igienă aproximativ 1.700 de lei într-o lună. Numai că realitatea de la raft zice cu totul altceva. Produsele de igienă atât personale, cât şi pentru locuinţă s-au scumpit şi trei ori. Cum este cazul înălbitorului, adică clorul, care era 2,50 lei pentru bidonul de doi litri, acum costă 8,50 lei. Un alt salt semnificativ care ar putea fi explicat prin prisma scumpirii curentului electric şi a carburanţilor, sunt sacii menajeri. Care s-au scumpit de două ori, de la 2,50 la 4,90 lei. Specialiştii în economie sunt pesimişti în privinţa evoluţiei preţurilor, mai ales că suntem în al treilea val de pandemie, care nu este în favoarea performanţelor economice. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la raft în perioada următoare, având în vedere că se apropie sărbătorile pascale şi moda la români este să crească preţurile.





Practic, din ianuarie şi până acum, dar mai ales în luna martie, preţurile s-au rostogolit fiind din ce în ce mai greu de suportat de marea masă a populaţiei, care trăieşte din salariul minim pe economie. Preţul la ulei a crescut în ultimele două luni cu până la 30%, iar marii fermieri estimează că pâinea şi carnea se vor scumpi în continuare. Uleiul de floarea-soarelui produs local a ajuns să coste de la 10,50 la 11,89 lei sticla de doi litri. Punga de făină albă de grâu superioară de tip 000, care costa până-n 2 lei, acum o găsiţi la raft cu 2,50 lei. Produsele de post, pateurile vegetale, zacusca sau tofu s-au scumpit între 1,50-2,00 lei. Simplii pufuleţi care costau înainte un leu, acum au ajuns la 2,75 lei. Ouăle au înregistrat o creştere semnificativă a preţului şi din cauza scumpirii furajelor. Astfel, un ou la supermarket a sărit de 1,30 lei.