Coşmarul echipajului românesc de pe nava "Asirat"

Coșmarul echipajului românesc de pe nava "Asirat"

Pe data de 15 iulie, bulk-carrier-ul „Asirat” a acostat în portul Gabes, din Tunisia. Din cauza unui litigiu comercial, nava a fost reținută de autoritățile portuare la 1 au-gust 2015.La bordul ei se află un echipaj românesc, de 20 de persoane. Marinarii s-au plâns Sindicatului Liber al Navigatorilor (deși nu sunt membrii orga-nizației) de condițiile de muncă și viață precare și de neplata salariilor, începând cu luna iulie 2015. În plus, o parte din echipaj suferă de boli de piele, de rinichi, inimă și stomac.„Autoritatea Navală Română și Sindicatul Liber al Navigatorilor au demarat procedurile pentru executarea poliței de securitate financiară, în vederea plății și repatrierii echipajului. Agenția de crewing Sea Wind Shipping face eforturi pentru repatrierea echipajului. De asemenea, agenția a întrerupt contractul de furnizare a personalului navigant încheiat cu societatea Național Transport Company, din Constanța pentru nava „Asirat”, pentru nerespectarea clauzelor, neplata echipajului și a datoriilor față de agenția de crewing.Ministerul Afacerilor Externe este informat și încearcă să obțină, din partea autorităților tunisiene aprobarea repatrierii echipajului.Toți cei implicați fac eforturi pentru plata și repatrierea navigatorilor.Sindicatul Liber al Navigatorilor face apel către toți navigatorii români și către agențiile de crewing din România să evite furnizarea de personal navigant pe această navă, deoarece condițiile de la bord nu respectă MLC 2006. Totodată, SLN sfătuiește navigatorii care pleacă în voiaj să se asigure că viitorul lor loc de muncă și contractul semnat sunt conforme cu Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC 2006 și că, în caz de nevoie, au la cine apela. În acest sens, SLN stă la dispoziția tuturor celor ce doresc informații.Sindicatul Liber al Navigatorilor sprijină Autoritatea Navală Română, Ministerul Transporturilor și Ministerul Muncii pentru implementarea cât mai urgentă a MLC 2006, astfel încât contractele semnate de navigatorii români să garanteze că minimul condițiilor de muncă și viață de la bord sunt conforme cu prevederile convenției” - se arată în comunicatul dat publicității.Bulk-carrier-ul „Asirat” are 172 metri lungime, 25 metri lățime și capacitatea de 25.739 tdw. A fost construit în 1992 la Șantierul Naval „2 Mai Mangalia”, după care a intrat în flota CNM „Petromin”. Până în decembrie 1992 a purtat numele „Voineasa”, apoi s-a numit „Kavo Maleas”, până în octombrie 2008. După retehnologizare a fost rebotezat „Ileana”, nume pe care l-a purtat până în septembrie 2012, când noul proprietar, o companiei libaneză, l-a schimbat cu „Asirat”.În prezent, nava este înmatriculată sub pavilion Moldova. După cum v-am mai informat și cu alt prilej, acest pavilion se află pe lista neagră a organizației internaționale Paris Memorandum, din cauza numărului mare de nave reținute prin diferite porturi ale lumii. Cauzele reținerilor sunt multiple: nerespectarea standardelor tehnice de navigație, pro-bleme sociale, litigii comerciale.De regulă, firmele neserioase, certate cu legea își înmatriculează navele sub pavilioane permisive, precum cel al Moldovei, ale căror autorități navale închid ochii la deficiențele existente și nu fac controale privind conformarea la cerințele legislației internaționale.Pentru evitarea situațiilor de genul celor de pe nava „Asirat”, companiile de crewing din România ar trebui să deschidă ochii când furnizează echipaje navelor înmatriculate sub pavilioane aflate pe lista neagră a Paris Memorandum, iar navigatorii ar trebui să evite să se mai îmbarce pe astfel de nave.