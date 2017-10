Coşmarul de la halta Traian

Coșmarul de la halta Traian

Trecerea de nivel de la halta Tra-ian e o pacoste pentru orașul Constanța. Sute de autovehicule sunt obligate să treacă zilnic prin acest punct nodal pentru activitatea economică a municipiului. Capcana dintre linii Problema nu o reprezintă bariera care se lasă destul de rar, ci starea respectivului pasaj. Dalele de beton dintre șinele de cale ferată s-au deteriorat, s-au deplasat, s-au înfundat în pământ. Mașinile sunt nevoite să încetinească, să cârmească hăis ori cea, pentru a evita capcanele dintre linii. O mișcare greșită și-ai distrus puntea, bara de direcție ori toba de eșapament. Din acest motiv, în orele cu trafic intens se formează coloane lungi de mașini. Circulația este dată peste cap și numai răbdarea și buna creștere a șoferilor fac ca lucrurile să se descurce într-un final. Chestia este că situația durează de ani de zile și nimeni nu a ridicat un deget să rezolve problema, de parcă respectiva cale ferată n-ar avea proprietar, iar orașul n-ar avea administrație. Statul s-a spălat pe mâini Pentru că linia ferată este a statului, reprezentat prin Compania Națională CFR, l-am sunat pe Dorin Maer, directorul Regionalei CFR Constanța, cu care am purtat următorul dialog: - Domnule director, dumneavoastră ați mai trecut pe la halta Traian? - Da. - Deci, știți care e problema. - Nu v-ați adresat cui trebuia. Secția de circulație respectivă a fost câștigată, prin licitație, de Grup Feroviar Român, din București. Secția cu toate bunurile care sunt pe ea sunt administrate de această societate privată, în calitate de chiriaș, deci inclusiv această barieră. Au fost și de la primărie cu câtva timp în urmă și i-am îndrumat acolo unde trebuie. Nu știu să vă spun următorul pas. Această trecere, când a fost la noi, am mai remediat-o. - Domnule director, ceea ce se întâmplă acolo este de neînchipuit într-un oraș civilizat. - Nu-i vorba numai de faptul că ea s-a mai deteriorat ca și trecere la nivel, e vorba și de faptul că în zonă se fură cabluri. Instalația de semnalizare de la barieră trece pe roșu și mașinile stau. Trebuie să trimitem oamenii în pasaj să fluidizeze circulația, deși nu trece niciun tren. - Problema principală rămâne reamenajarea trecerii de nivel… - Acum patru - cinci ani, când a fost la noi, am remediat-o, am pus dale noi, dar e o zonă cu mult trafic greu. Acum, știți cum e, noi ne uităm la traficul de calea ferată; poate că unele mărfuri ar trebui să circule pe calea ferată, nu pe drumuri. Dar asta e altă problemă. În momentul acesta, cei care trebuie să o remedieze nu suntem noi. Proprietar este statul. Prin hotărâre de guvern, noi i-am predat chiriașului secția respectivă într-o anumită stare. Când i-am dat-o, nu erau problemele acestea. Când va înceta contractul, el trebuie să ne predea secția în aceeași stare în care a primit-o. Între timp, îi atenționăm să remedieze unde se strică. Nu este vorba doar de halta Traian. Sunt mai mult locații cu neconformități. Dacă le-am predat o linie pe care se circulă cu 30 de kilometri pe oră, nu le cere nimeni să ne-o predea cu 50 kilometri, dar nici cu 10 kilometri pe oră. Primăria, cu hârtia Ce efect au avut, până acum, atenționările celor din Regionala Constanța? Răspunsul vi-l pot da șoferii, care de câțiva ani trăiesc coșmarul numit halta Traian. Dar să vedem ce a făcut Primăria Constanța în această chestiune care trenează de ani de zile. Problema ar trebui să o intereseze în mod direct, pentru că respectiva trecere de nivel perturbă grav traficul rutier. - Ce demersuri ați întreprins pentru a determina administratorul căii ferate să remedieze trecerea de nivel? - am întrebat-o pe Mihaela Pătruțoiu, șefa serviciului drumuri, din cadrul primăriei. - I-am contactat verbal și urmează ca, în termen de două săptămâni, să trimitem o adresă către Regionala CFR Constanța. - De ce la Regionala CFR Constanța? Administrator este, acum, Grup Feroviar Român, o firmă privată. - A, da? Noi n-avem de unde să știm ce contract există între CFR și Grup Feroviar Român. - Păi, ne-am informat noi și vă comunicăm și dumneavoa-stră, ca să știți. O promisiune În final, am contactat societatea Grup Feroviar Român, din București. După multe insistențe telefonice, am primit următorul răspuns oficial, prin intermediul purtătorului de cuvânt: „Conducerea companiei Grup Feroviar Român vă comunică următoarele: lucrarea de remediere a trecerii de nivel de la halta Traian este prevăzută în planul de reparații, pentru luna aprilie, când condițiile meteo vor fi favorabile. Reparațiile vor fi executate în timpul nopții, pentru a nu se perturba traficul rutier.” Să sperăm că administratorul liniei, Grup Feroviar Român, își va respecta promisiunea și că va face o lucrare temeinică, durabilă, care să suporte traficul greu din zonă. Scoateți trenurile din Constanța! Episodul halta Traian trimite la o problemă mai amplă. Calea ferată n-ar trebui să treacă prin oraș, ci pe la marginea lui. Prin anii Ž50, din secolul trecut, gara se afla pe locul ocupat în prezent de Casa Albă. Pentru că orașul începuse să crească, în următorul deceniu a fost mutată pe actualul amplasament. Urbea și-a continuat expansiunea teritorială și, astfel, gara și o întreagă rețea de cale ferată au ajuns să ocupe, în acest moment, zone centrale. Chiar au devenit o piedică pentru viața cotidiană și dezvoltarea urbană. Unele dintre liniile de cale ferată serveau mari unități economice constănțene. Cum respectivele firme au dispărut, s-au divizat, și-au schimbat profilul și apelează doar la transportul rutier, respectivele legături feroviare și-au pierdut rostul. Este timpul ca planul de dezvoltare a Constanței să fie regândit. Calea ferată și gările Constanța și Palas ar trebui scoase în afara orașului. Spațiile eliberate pot fi folosite pentru parcuri, parcări, cartiere rezidențiale, unități economice și câte altele. Consiliul local și primăria ar trebui să privească spre acel viitor în care trenul nu va mai trece prin buricul târgului.