Corina Martin predă ştafeta la ANAT

Corina Martin predă ștafeta la ANAT

Vineri, Corina Martin încheie al doilea mandat consecutiv deținut în funcția de președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Cel mai probabil aceasta va fi înlocuită de Lucia Morariu, care a mai fost președinte ANAT în urmă cu aproape zece ani, de altfel singura care și-a depus candidatura. La ședința ANAT de vineri trebuie să fie însă prezenți peste 10% din cei aproximativ 600 de membri, pentru ca noul președinte să fie validat.„Cadrul economic general în care mi-am exercitat cele două mandate a fost puternic marcat de criză și dificultăți în plan economic și social. Breasla noastră a trebuit să facă față provocărilor aduse de schimbare sub toate aspectele, s-o anticipeze, să se adapteze pieței și nevoilor clienților deveniți din ce în ce mai exigenți, mai educați, cu așteptări mai mari. Este motivul pentru care mandatul pe care-l închei acum a sintetizat aceste necesare transformări în sloganul «o 9 atitudine în turism!», deviza sub care am acționat permanent, invitându-mi colegii să transforme acest îndemn în realitate”, a precizat Corina Martin. Aceasta rămâne însă în continuare la șefia altor două organizații importante din turism, pe care le conduce încă de la înființare - Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării și Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT).