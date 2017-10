Cora invită constănţenii la "Săptămâna maghiară"

Cora invită constănțenii la "Săptămâna maghiară"

Cora România și Agrarmarketing Centrum vă invită să degustați picanterii ungurești în cadrul evenimentului „Săptămâna maghiară”, ce are loc în toate hipermarketurile rețelei, inclusiv în Cora City Park Con-stanța, în perioada 1 - 10 septembrie.Potrivit reprezentanților compa-niei, în „Săptămâna maghiară” fac paradă peste 20 de producători și peste 100 de produse: mezeluri, conserve, dulciuri, vinuri sau ceaiuri. Toate așteaptă să fie degustate de clienții curioși.În plus, constănțenii care cum-pără produse prezente la târg, în valoare de cel puțin 50 de lei, pot participa la tombola ce are drept premii două bilete de avion către o destinație la alegere, puse la dispoziție de compania aeriană Malev.În Cora City Park Constanța, ca și în celelalte magazine ale rețelei, clienții găsesc urne speciale în care pot introduce taloanele de parti-cipare.