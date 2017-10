Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa!

Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța!

Radio Vacanța și World Vision România, cu sprijinul Asociației Litoral - Delta Dunării, Asociației Patronale Mamaia, Patronatului Firmelor din Turism „Ion Movila” Eforie -Techirghiol și I-Tour, derulează în sezonul estival 2012 campania „Brățară de vacanță“, sub sloganul „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța!“.Pentru al treilea an consecutiv, prin intermediul acestei campanii se urmărește reducerea numărului de copii care se pierd anual pe plajă, prin oferirea cu titlu gratuit a unei „brățări de vacanță“ copiilor sub 7 ani.Anul acesta, campania presupune realizarea a 25.000 de brățări din Supertek 1, material asemănător hârtiei cerate, rezistent la apă, pe care se vor trece câteva elemente de identificare (numele copilului, un număr de telefon al părinților, numărul de telefon al Radio Vacanța, al organizației World Vision și al Centrului de sănătate privata „Regina Maria” din Constanța).Brățările vor fi distribuite în unitățile de cazare din stațiunile Mamaia și Eforie selecționate și monitorizate de Asociația Litoral - Delta Dunării, dar și pe plajă.