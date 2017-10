Coordonatorul "autostrăzilor maritime" vizitează portul Constanţa

Coordonatorul "autostrăzilor maritime" vizitează portul Constanța

Brian Simpson, coordonatorul Motorways of the Sea, vizitează portul Constanța. Conceptul de „Motorways of the Sea”, își propune să introducă noi lanțuri logistice intermodale, bazate pe liniile maritime din Europa. Ele vor îmbunătăți accesul la piețele de pe bătrânul continent și vor descongestiona rutele rutiere.Conceptul a fost introdus în politica europeană de transport încă din anul 2001. Comisia Europeană a propus dezvoltarea „autostrăzilor maritime” ca o alternativă competitivă reală la transportul terestru, care să fie parte a rețelei transeuropene de transport, iar dezvoltarea lor să fie finanțată cu fonduri europene.Astăzi, Brian Simpson va face declarații de presă. Alături de el vor fi primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău și directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, Nicolae Dan Tivilichi.