Cooperativele performante româneşti, premiate la Eforie

Secretul unui parcurs bun, chiar și pe criză

Cooperativele performante românești, premiate la Eforie

Hotel Hefaistos din Eforie Nord a fost, joi seară, locul în care s-a desfășurat unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru societățile cooperative meșteșugărești din România - „Topul Societăților Cooperative Meșteșugărești” pe anul 2012, precum și Ziua Internațională a Cooperației, sărbătorită, prin tradiție, în prima sâmbătă a lunii iulie, manifestare aflată la ceade-a 91-a aniversare sub egida Alianței Cooperatiste Internaționale, respectiv a 19-a sub patronajul ONU.„Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Cooperației. Este o zi foarte importantă, mai ales în acest an, pentru că tema acestei zile este «Întreprinderea cooperativă rezistentă la criza economico - financiară». Cu această ocazie noi vom acorda și premiile pentru rezultatele deosebite obținute de cooperative în anul 2012: premiul 1, 2 și 3, și apoi pe fiecare ramură de activitate. Dăm premiile în funcție de punctajele obținute, de rezultatele economico - finan-ciare”, a explicat președintele Uniunii Naționale a Cooperației Meșteșugărești - UCECOM, Sevas-tița Grigorescu.Anul acesta, în clasamentul general, locul 1 (marele premiu și cupa transmisibilă, care de fapt rămâne acestui câștigător, deoarece și în anii precedenți s-a situat pe prima poziție) a fost ocupat de Confex Societate Cooperativă Buzău, locul II (diplomă de excelență) de SCM Colin Daily București, iar locul III (diplomă de merit) de ATCOM Societate Cooperativă Buzău.Criza, depășită cu bineReferitor la tema din acest an a Zilei Internaționale a Cooperației, președintele UCECOM spune că societățile cooperative au făcut cu brio față crizei din ultimii ani: „Vreau să fac precizarea că societățile cooperative meșteșugărești, 99% dintre ele, se încadrează în rândurile întreprinderilor mici și mijlocii. Dacă facem o comparație între cum se situează cooperativele la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii la nivel național, dar și mondial, constatăm că ele au rezistat mult, mult mai bine la criză”.De unde vine această rezistență? „Pentru că ele se bazează nu numai pe activitatea de producție, membrii cooperatori având o dublă calitate: și de angajați, dar și de acționari în propriile lor cooperative. Plus că, în general, cooperația, și nu numai în general, cât și în principal, se bazează pe principii etice de solidaritate, colaborare. Și aceste principii fac întotdeauna să existe solidaritate și, de asemenea, o grijă pentru problemele sociale, în general”, este răspunsul președintelui UCECOM, Sevastița Grigorescu.Aceasta pare să fi fost, de altfel, cheia care a făcut să reziste în toată lumea cooperația. „În general, cooperația de producție, de consum, agricolă, bancară și alte forme, având la bază aceste principii întotdeauna a rezistat în vremuri grele. Am mers de curând la Adunarea Generală de la CECOP, de la Bruxelles, și acolo a fost și raportul de activitate pe anul 2012, și vedeam cum este promovată ideea la nivelul Uniunii Europene, tot mai mult, ca întreprinderile care se află în dificultate să poată fi preluate de alte persoane și transformate în cooperative. Deci iată încă o dovadă că ele sunt rezistente la criză și acceptate, agreate de oameni”, a mai explicat Sevastița Grigorescu.