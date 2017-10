Cooperaţia meşteşugărească constănţeană a pierdut 50% din profit

Din cauza crizei economice

Cooperația meșteșugărească constănțeană a pierdut 50% din profit

Cooperația meșteșugărească din România este reprezentată de 1.041 de organizații, dintre care: 292 cooperative, 228 societăți cooperative, 238 societăți cooperative pe acțiuni și 283 cooperative mici. Acestea dețin 1.600 de unități de producție, 6.000 de unități de prestări servicii pentru populație și 1.100 de magazine de desfacere a mărfurilor. În prezent, sistemul cooperației meșteșugărești asigură de lucru pentru circa 90.000 oameni, dintre care aproximativ 3.000 sunt persoane cu diverse grade de invaliditate sau handicap. Muncile lui Hercule Asociația Teritorială a Organizațiilor Cooperatiste Meșteșugărești din județul Constanța (ATCOM) reunește 40 de societăți cooperative, cu un număr de peste 2.000 de lucrători. Prestațiile acestora acoperă un spectru larg de activități: confecții îmbrăcăminte, lăcătușerie, tâmplărie, reparații electrocasnice, instalații electrice și sanitare, reparații auto, tapițerie, marochinărie, producție de pavele, construcții. În ultimii 20 de ani, unitățile cooperației meșteșugărești au trecut prin numeroase încercări și crize. S-au luptat cu problemele patrimoniale, cu intervențiile din partea politicului, cu schimbările din piață. Asociația a reușit să dobândească o lege proprie mai bună, care a dat independență deplină unităților cooperatiste, scoțându-le de sub papucul uniunilor teritoriale. În fața impactului noilor tehnologii, numeroși meseriași, fotografi, ceasornicari și depanatori radio - TV au fost obligați să-și schimbe meseria. Producția de serie și importurile de îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie i-au făcut pe mulți lucrători din croitorii, cizmării și marochinării să-și piardă clienții. În anii 2007 - 2008, lucrurile începuseră să se așeze. Cum grijile prezentului erau mai puține, cooperația meșteșugărească se gândea mai mult la viitor, la modernizarea tehnologiilor, la penetrarea de noi piețe, la întinerirea resurselor sale umane. Cerere mică, prețuri înghețate Criza economico-financiară a blocat multe dintre proiecte. „Cea mai mare problemă o reprezintă lipsa comenzilor - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Călimente Moisi, președintele ATCOM Constanța. Volumul prestațiilor de servicii către populație a fost afectat de creșterea șomajului, de deteriorarea puterii de cumpărare. Per ansamblu, cifra de afaceri s-a majorat cu 12% în prima jumătate a anului, dar cheltuielile de producție au crescut într-un ritm mult mai mare. Ca urmare, deși pe total am avut profit, el este mai mic cu 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.” În primul semestru al anului, 12 dintre cele 40 de societăți cooperative constănțene au înregistrat pierderi. Cu toate acestea, ele au fost nevoite să achite impozitul forfetar. Acesta a fost „sprijinul” pe care Guvernul României l-a acordat cooperației meșteșugărești, lovite de criză. Executivul a tratat-o la fel ca pe economia subterană și a pus-o la plată, în condițiile în care numeroase unități înregistrează pierderi, îngreunându-le și mai mult situația financiară. Ca urmare a scăderii consumului și a cererii, cele mai multe dintre prețurile cooperației meșteșugărești au fost înghețate. „Au crescut doar în cazul în care unitățile respective au făcut investiții. Pe de altă parte, în cartierele mărginașe, unele prețuri au fost diminuate” - afirmă Călimente Moisi. Sistemul cooperatist pare să aibă mult mai mari probleme decât celelalte unități economice atunci când vine vorba de accesarea creditelor. „În cazul nostru, băncile impun mai multe condiții și solicită mult mai multe hârtii” - afirmă președintele ATCOM. De ce nu apelează societățile cooperative la banii europeni? „Tot din cauza birocrației și a condițiilor insurmontabile. Pentru a obține finanțare pentru achiziționarea de utilaje, proiectul prezentat trebuie să includă un contract de desfacere a producției, cu durata de 5 ani. Cine poate încheia un asemenea contract în plină criză? Problema accesării fondurilor europene va fi abordată la nivel național, în cadrul uniunii noastre. Va trebui să găsim soluții” - spune Călimente Moisi. Îmbucurător este faptul că forța de muncă din cooperația meșteșugărească nu a scăzut. „Dimpotrivă, în sectorul construcțiilor, numărul lucrătorilor a crescut în această perioadă” - precizează președintele ATCOM. El speră ca, până la sfârșitul anului, toate unitățile să-și redreseze situația economică, să recupereze pierderile suferite în prima parte a anului.