Contribuabilul - eternul infractor

1

jurnalistica e meserie grea pt unii...

Domnu Tita, de ce nu te documentezi putin mai mult inainte de a publica aberatii in presa? Procentul de 30% la care te referi in articol reprezinta de fapt un raport dintre obligatiile fiscale incasate si PIB ul Romaniei, nicidecum rata de colectare a obligatiilor fiscale! Si daca te gandest logic iti poti da seama ca o ineptie ceea ce ai scris...: Daca din 100 de lei declarati luna de luna, s-ar incasa doar 30 de lei, arieratele s-ar ridica pana la cer (vorba cantecului) in doar cativa ani! Din pacate adevaratii jurnalisti in zilele de azi sunt o specie pe cale de disparitie, la fel ca si adevaratii politicieni...