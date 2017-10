Contribuabilii vor încasa dobândă de la stat

Începând cu data de 1 martie 2014, a fost diminuat nivelul do-bânzii pentru fiecare zi de întârziere de la 0,04% la 0,03% (conform OUG nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare). În aceste condiții, nivelul dobânzii pentru neplată taxelor poate ajunge anual la 10,95% față de 14,6% cât era anterior.Procentul de 0,03% se aplică atât sumelor datorate de contribuabil către bugetul de stat, cât și sumelor restituite cu întârziere de stat contribuabilului sau stabilite eronat în sarcina contribuabilului. Actul normativ specifică și data de la care dobânda începe să curgă, astfel ca pentru creanțele rezultate din anularea unui act administrativ fiscal, prin care au fost stabilite obligații fiscale de plată și care au fost stinse anterior anularii, contribuabilul are dreptul la dobândă începând cu ziua în care a operat stingerea creanței fiscale individualizate în actul administrativ anulat și până în ziua restituirii sau compensării creanței contribuabilului rezultate în urma anularii actului administrativ fiscal.Aceasta prevedere este valabilă doar în cazul actelor administrative fiscale anulate după data intrării în vigoare a OUG nr.8/2014, conform art. 124, alin 11. Conform Codului de Procedura Fiscală, organul fiscal trebuie să restituie contribuabililor diferențele de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. De asemenea, încasările din poprire, în plus față de creanțele fiscale pentru care s-a înființat poprirea se restituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.Cererile depuse de către contribuabili sunt soluționate de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare, termenul putând fi prelungit în situațiile în care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informații suplimentare. Termenul va fi prelungit până la data primirii informațiilor solicitate.Prin excepție, nivelul dobânzii pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată conform prevederilor OUG nr. 29/2011, pentru care contribuabilul constituie întreaga garanție sub forma scrisorii de garanție bancară și/sau mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului, este de 0,02%.