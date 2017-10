Contrabanda cu ţigarete deţine 36,2% din piaţa românească

Contrabanda cu țigarete deține 36,2% din piața românească

Contrabanda cu țigarete a crescut alarmant în ultima perioadă, în România. Conform studiului realizat de compania independentă de cercetare Novel Research, ea reprezenta 36.2% din totalul pieței, în luna februarie 2010. Fenomenul este în creștere, având în vedere că în ultimul trimestru al anului 2009, contrabanda cu țigarete deținea o cotă de 22%. Expansiunea fără precedent a pieței negre a fost cauzată de creșterea abruptă a accizei din ultimul an. Conform studiului, cel mai mare nivel al fenomenului se înregistrează în zonele de nord și de vest ale țării, unde contrabanda cu țigarete a ajuns să reprezinte jumătate din vânzările totale de de pe piață. Principalii producători de țigarete din țara noastră - British American Tobacco România, Japan Tobacco International România și Philip Morris România - estimează că pierderile la bugetul de stat cauzate de contrabandă se vor situa la peste 1 miliard de euro, în acest an. Ei apreciază situația ca fiind foarte gravă și vor să coopereze cu autoritățile în luptă împotriva contrabandei. Industria tutunului este unul din cei mai mari contribuabili la bugetul de stat - în 2009, cele 3 companii au contribuit la bugetul general consolidat cu peste 2 miliarde de euro, din accize și TVA.