Continental pregăteşte 15 hoteluri noi

Continental pregătește 15 hoteluri noi

Ştire online publicată Luni, 15 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Lanțul Continental, care a dat în franciză hotelul „Ibis” din Constanța, va deschide, în 2008, mai multe hoteluri în Ucraina, Moldova și Bulgaria, fiecare unitate urmând să aibă peste 150 de camere. Mai mult, în următorii trei ani vor fi construite cel puțin 15 hoteluri, adică 2.500 - 3.000 de camere, investiția totală fiind de 150 - 160 milioane euro. Potrivit spuselor reprezentanților Continental, cele mai multe vor fi în România și vor avea un standard de trei sau patru stele, însă există și planuri pentru hoteluri de cinci stele. În prezent, lanțul Continental controlează nouă hoteluri din țară (trei sub brandul Ibis), toate amplasate în orașe. În 2006, cifra de afaceri a companiei a fost de 24,3 milioane euro iar, pentru 2007, veniturile estimate sunt de 26,3 milioane euro. Reprezentanții grupului mai spun că nu se gândesc să investească în hoteluri amplasate în stațiuni estivale, deoarece sezonul de vară nu are decât trei luni.Lanțul Continental, care a dat în franciză hotelul „Ibis” din Constanța, va deschide, în 2008, mai multe hoteluri în Ucraina, Moldova și Bulgaria, fiecare unitate urmând să aibă peste 150 de camere. Mai mult, în următorii trei ani vor fi construite cel puțin 15 hoteluri, adică 2.500 - 3.000 de camere, investiția totală fiind de 150 - 160 milioane euro. Potrivit spuselor reprezentanților Continental, cele mai multe vor fi în România și vor avea un standard de trei sau patru stele, însă există și planuri pentru hoteluri de cinci stele. În prezent, lanțul Continental controlează nouă hoteluri din țară (trei sub brandul Ibis), toate amplasate în orașe. În 2006, cifra de afaceri a companiei a fost de 24,3 milioane euro iar, pentru 2007, veniturile estimate sunt de 26,3 milioane euro. Reprezentanții grupului mai spun că nu se gândesc să investească în hoteluri amplasate în stațiuni estivale, deoarece sezonul de vară nu are decât trei luni.