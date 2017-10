Cont de economii în lei pentru copii

O altă bancă a anunțat ieri că oferă un cont de economii în lei pentru copii. Clienții Millennium Bank pot economisi pentru copiii lor cu ajutorul contului de economii în lei „Să crești mare”, recent lansat, care oferă o dobândă anuală de 5% pentru un sold minim de 300 de lei. Părinții pot economisi bani pentru copii până când aceștia împlinesc 18 ani, moment în care contul ajunge la maturitate.Depunerile în contul de economii pot fi făcute prin programarea de transferuri lunare automate direct din contul curent al părinților, în valoarea și la data stabilită de aceștia. În plus, contul „Să crești mare” permite depuneri suplimentare oricând și fără limitare de sumă. Dobânda este plătită la fiecare șase luni și este capitalizată în contul de economii.Contul este deschis de către ambii părinți, pentru minorii care au sub 14 ani, sau de către copil împreună cu părinții, pentru minorii care au cel puțin 14 ani. Clienții beneficiază de zero comisioane de deschidere și de administrare a contului.