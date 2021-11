Consumatorii care produc energie, prin „Casa verde”, primesc reduceri la factură

Potrivit reprezentanţilor Enel, cei 218 prosumatori au generat, în acest an, o cantitate totală de 115,5 MWh, suficientă pentru ca un televizor să funcţioneze neîntrerupt timp de 33.571 de zile sau 885 de PC-uri, timp de un an. În plus, sistemele fotovoltaice contribuie la reducerea cu 153.000 kg a gazelor cu efect de seră, echivalentul unei cantităţi produse de aproximativ 115 maşini pe an.





Prin programul „Casa verde Clasic”, statul subvenţionează cu până la 20.000 lei, sau 90%, cheltuielile pentru montarea unui sistem fotovoltaic de cel puţin 3 kW.





218 consumatori cu locuinţe individuale care au sisteme fotovoltaice instalate de Enel, după ce s-au înscris în programul „Casa verde Clasic”, beneficiază de reducere la factura lunară de energie. Suma respectivă diferă, în funcţie de surplusul de energie vândut furnizorului şi injectat în reţeaua de distribuţie.