Construiţi puşcării pentru datornici!

Construiți pușcării pentru datornici!

Situația privind plata contribuțiilor sociale obligatorii pentru pensii, sănătate și șomaj este dramatică, după cum lasă să se înțeleagă Agenția Națională de Administrare Fiscală. Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din România, 157.798 au restanțe de 15,99 miliarde lei, în contul contribuțiilor sociale obligatorii, pentru un număr total de 2.076.097 de angajați.Dintre cei 157.798 de angajatori care nu și-au achitat obligațiile de asigurări sociale, 155.102 au capital privat, iar 2.696 sunt cu capital de stat sau majoritar de stat. 7.237 de angajatori din totalul datornicilor se află în insolvență.Comunicatul ANAF omite câteva date obligatorii pentru înțelegerea corectă a fenomnu-lui. Nu se precizează, spre exemplu, data la care a fost consemnată restanța de 15,99 miliarde de lei și nu se prezintă structura ei pe tranșe de vechime. Una este ca întârzierea la plată să fie de o lună sau două și alta este ca vechimea restanței să fie mai mare de șase luni sau de un an. În plus, nu ni se spune cât din datoria de 15,99 miliarde de lei este în sarcina companiilor de stat și cât în cea a capitalului privat. Nu cumva cele 2.696 de firme cu capital de stat dețin ponderea cea mai mare în restanța totală și au cele mai mari întârzieri la plată? De asemenea, nu se precizează, cât din totalul restanțelor reprezintă principalul și cât accesoriile (dobânzi și penalități).Existența atâtor omisiuni, inexplicabile în cazul ANAF, ne determină să credem că scopul comunicatului nu este acela de a informa opinia publică, ci de a motiva modificarea Codului fiscal, trecerea contribuțiilor sociale din responsabilitatea angajatorilor în cea a angajaților, măsuri incriminate de mai toată societatea românească.În finalul comunicatului de presă, ANAF preia o teză a politicienilor Puterii, declarând că susține reincriminarea faptei de reținere la sursă și nevirare a contribuțiilor sociale. Dacă s-ar aplica o asemenea măsură, cu certitudine că nu ne-ar ajunge pușcăriile pentru toți întreprinzătorii, administratorii și managerii unităților rău-platnice. Primii care ar trebui să intre la pârnaie sunt agamanii, administratorii și directorii numiți politic, care au dus de râpă companiile de stat și le-au umplut de datorii.Astfel stând lucrurile, Ministerul Finanțelor Publice ar trebui să prevadă, în bugetul de stat pe 2018, o sumă consistentă pentru construcția a o sută-două de pușcării ale datornicilor, cât să încapă jumătate de milion de condamnați. Puterea se va putea lăuda că a relansat investițiile și, cine știe, vor fi atrase și ceva fonduri europene.