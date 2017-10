Constructorul Josef Mobius BAU AG (Germania) va finaliza digul de larg al Portului Constanţa

Constructorul Josef Mobius BAU AG (Germania) va finaliza digul de larg al Portului Constanța

Firma Josef Mobius BAU AG, din Germania, și-a adjudecat licitația pentru lucrările de finalizare a digului de larg al Portului Constanța. Comisia a declarat-o câștigătoare, considerând că, dintre cele 11 oferte intrate în competiție, a sa este „cea mai bună din punct de vedere economic”. Josef Mobius BAU AG s-a angajat să construiască cei 1.050 metri de dig într-un interval de 18 luni, la un preț de 80.548.371,62 euro, fără TVA. Conform caietului de sarcini, valoarea contractului era estimată la 117.898.740 euro, fără TVA, iar termenul de predare a lucrării, la 24 luni. Celelalte oferte au fost următoarele: Archirodon Group NV și Mochlos SA - 65.669.175,16 euro, în 20 de luni; Comsa Constructora Pirenaica SA - 95.471.657,96 euro, în 15 luni; FCC în 18 Constructora și Ansaldi - 68.171.451,63 euro, în 18 luni; Grup Servicii Petroliere și Jan De Nul NV - 99.661.636,1 euro, în 24 luni; Mapa Insaat VE și Ticaret AS - 116.485.000 euro, în 22 luni; OHL și Combac Port - 61.795.170,71 euro, în 18 luni; Romstrade SRL - 74.590.396,24 euro, în 10 luni; STFA Deniz Insaati și Isaat San Vetic AS - 101.334.321,3 euro, în 24 luni; Tehnologica Radion SA și SC Construcciones Yestudios - 88.423.951,02 euro, în 14 luni; Van Oord Dredging and Marine Contractors - 99.940.852,15 euro, în 23 luni. În punctajul acordat fiecărei oferte, prețul a avut o pondere de 80%, iar durata de execuție, 20%. Finanțarea investiției este asigurată în proporție de 69,25% de Fondul European Regional de Dezvoltare (FEDR), iar restul, de la bugetul de stat, prin Programul Operațional Sectorial din Transporturi (POS-T).