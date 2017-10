Constructorul auto Ford atacă piaţa europeană cu tehnologii noi

Constructorul auto Ford atacă piața europeană cu tehnologii noi

„Ford are parte de un an 2010 foarte aglomerat”, spune John Fleming, președintele Ford Europa și are dreptate. Construc-torul american pare că și-a propus să facă totul în acest an – lansează foarte multe modele noi și introduce pe piață zeci de tehnologii inovatoare. Astfel, noua generație Focus va aduce clienților o gamă impresionantă de tehnologii noi, regăsite în mod normal doar pe autovehiculele din segmentele premium, cum ar fi noul sistem de reducere a coliziunii la viteze mici, pilotul automat adaptiv, sistemul pentru detectarea unghiului mort, limitatorul de viteză, sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere, cel de alertare a șoferului, asistența pentru păstrarea benzii și sistemul activ de ajutor la parcare. De asemenea, Ford echipează noile modele cu cea mai recentă tehnologie pentru „comunicarea” dintre șofer și mașină, MyFord, care include pachetul de conectare și control vocal Ford SYNC. „Puterea noului Ford Focus este asigurată de motorizări remodelate cu ultimele tehnologii disponibile, care oferă economie de combustibil și emisii reduse de dioxid de carbon. Gama Focus va include motorul pe benzină Ford EcoBoost supraalimentat, cu injecție directă, de 1,6 litri și motorizările diesel îmbunătățite Duratorq TDCi de 1,6 și 2,0 litri cu sistem de injecție cu rampă comună”, spune John Fleming. Fără doar și poate, multitudinea de noi dotări și tehnologii introdusă pe viitoarele modele Ford, începând cu acest an, este una fără precedent în istoria companiei. „Nu am introdus niciodată o varietate atât de mare de dotări tehnice și motorizări, într-un singur an. Cum a fost posibil? Procesul de transformare într-o companie globală, sub inițiativa ONE Ford, ne-a permis să aducem la un loc resursele de proiectare și design, disponibile la nivel mondial. Acest fapt ne-a dat posibilitatea să ridicăm semnificativ nivelul tehnologic al viitoarei generații de vehicule medii și mari Ford Europa”, explică Fleming. Pe lângă Focus, Ford va prezenta în acest an și noile vehicule pentru activități multiple C-Max și Grand C-Max. Cele două modele vor fi comercializate începând cu a doua jumătate a anului. Clienții clasei compacte de la Ford vor avea posibilitatea de a alege între modelul C-Max cu cinci locuri și noul Grand C-Max cu șapte locuri, dotat cu uși duble, cu sistem de deschidere prin glisare. Ford propune un design inovator al locurilor spate, care permite deplasarea ușoară a pasagerilor în partea din spate a mașinii și oferă pasagerilor un spațiu extrem de mare.