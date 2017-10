Constructorii încep să prindă viaţă, după doi ani de tăvăleală cu recesiunea

Constructorii încep să prindă viață, după doi ani de tăvăleală cu recesiunea

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), piața construcțiilor dă semne timide de revenire, după ce în luna august a acestui an s-au eliberat cu 9,5% mai multe autorizații de construire în comparație cu iulie și cu 0,4% mai multe decât luna august 2009. Astfel, peste 4.600 de autorizații pentru construirea de clădiri de locuințe s-au eliberat în luna august din acest an, conform datelor prezentate ieri de Institutul Național de Statistică (INS). Totuși, în primele nouă luni ale acestui an, în țară s-au eliberat 28.700 de autorizații de construire, în scădere cu 12,9% față de aceeași perioadă din 2009. Potrivit INS, 65,1% din autorizațiile de construire locuințe au fost eliberate pentru zona rurală. Statistic, comparativ cu luna august a anului trecut, s-au eliberat cu 18%. În ceea ce privește primele opt luni din acest an, datele arată, ca la nivel național s-au eliberat 28.763 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 12,9% față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare: Nord-Vest (-1024 autorizații), Sud-Muntenia (-996 autorizații), București-Ilfov (-829 autorizații) și Sud-Est (-625 autorizații).