Constructorii de nave de la Daewoo-Mangalia trăiesc cu spaima zilei de mâine

După cum am relatat în ediția de ieri a cotidianului „Cuget Liber”, Guvernul Tudose a luat o decizie fără precedent în istoria post-decembristă a României. În ședința din 10 ianuarie 2018, a aprobat memorandumul prin care statul român își exercită dreptul de preemțiune privind achiziționarea pachetului de acțiuni de 51% din capitalul social, deținut de partenerul sud-coreean la Daewoo-Mangalia Heavy Industries (DMHI). Diferența de 49% este proprietatea statului român, prin intermediul Șantierului Naval 2 Mai Mangalia.Trebuie precizat faptul că, pe vremea când situația financiară a Daewoo-Mangalia nu era chiar atât de grea, DSME s-a oferit, în multe rânduri, să-i vândă statului român pachetul său de acțiuni, dar de fiecare dată a fost refuzat.În ședința din 19 octombrie 2017, acționarii din SN 2 Mai Mangalia au votat împotriva exercitării dreptului de preempțiune și pentru prelungirea termenului privind acordarea unui răspuns.Ulterior, DSME a încheiat negocierile cu cumpărătorul Damen Shipyards Group, pentru circa 26 milioane de dolari și alte avantaje.Apoi, pe 19 decembrie, acționarii SN 2 Mai Mangalia au votat, din nou, împotriva exercitării dreptului de preemțiune, pe motiv că n-au primit aprobarea Guvernului.Acum, după ce Executivul a aprobat memorandumul, urmează ca acționarii să ia decizia și să-i comunice partenerului sud-coreean, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), că dorește să-i cumpere acțiunile.Achiziția va fi extrem de complicată, întrucât Șantierul Naval 2 Mai Mangalia nu prea are cum să achite prețul cerut de DSME. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor Publice, în anul 2016, compania avea un capital total de 27.694.884 lei (respectiv 6.822.744 dolari), din care capitalul social se ridica la 16.681.613 lei, obținuse un profit brut de 298.641 lei (respectiv 73.571 dolari), iar creanțele sale erau cu 6.685.532 de lei (respectiv 1.647.007 dolari) mai mari decât datoriile. Într-un cuvânt, avea o situație extrem de modestă.Astfel stând lucrurile, se pune întrebarea cu ce va plăti SN 2 Mangalia pachetul de acțiuni? Statul nu îi poate da banii direct, pentru că un asemenea gest ar fi considerat ajutor de stat. Va trebui să recurgă la o manoperă prin care să înșele vigilența Uniunii Europene. Ar putea să majoreze capitalul social al SN 2 Mai, exact cu suma necesară achiziției, sau să-i acorde un împrumut garantat de stat (care ar fi considerat tot o formă de ajutor de stat).Dar problema cea mai grea nu este cumpărarea pachetului de acțiuni, ci transformarea Daewoo-Mangalia Heavy Industries dintr-o companie păguboasă într-una profitabilă.În 2016, societatea înregistrase o pierdere de 483.916.110 de lei (respectiv 119.411.748 dolari) și avea datorii de 5.350.084.563 lei (respectiv 1.320.193.599 dolari), mai toate halele și platformele de producție fiind ipotecate. Din aceste motive, capitalul total al companiei, în valoare de 2.938.058.296 lei (respectiv 724.998.962 dolari), este înregistrat cu minus în contabilitate.Oare ce șanse de supraviețuire are un șantier naval de stat, cu o situație falimentară? Piața mondială a construcțiilor navale este puternic concurențială și în grea suferință din cauza crizei prelungite din shipping-ul internațional. Se știe că, din 2009 și până în prezent, s-au închis sute de șantiere navale din Asia, Europa și de pe continentul american. Multe dintre cele rămase în viață se confruntă cu grave probleme financiare și cu lipsa comenzilor. Iar șantierele navale din Coreea de Sud și China, care domină piața, supraviețuiesc grație subvențiilor primite de la stat - practică criticată, în repetate rânduri, de Uniunea Europeană.Este greu de crezut că un șantier naval românesc, cu capital de stat, aflat într-o situație financiară disperată, va obține comenzi și va face suficient profit pentru a-și achita datoriile și a nu fi executat silit.Laurențiu Ilie Gobeajă, care a preluat, începând de ieri, 12 ianuarie 2018, funcția de președinte interimar al Sindicatului „Navalistul”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber” că Daewoo-Mangalia mai are în lucru o singură navă, ce urmează să plece în probe de mare pe 16 ianuarie 2018 și va fi livrată în luna februarie.În prezent, conducerea companiei poartă discuții și negocieri privind construcția unor bloc-secții pentru Șantierul Naval Vard Tulcea, a unei prove de navă pentru un șantier din Germania și a 12 barje pentru Ucraina. Dar cine știe cum se vor finaliza acestea și dacă va fi asigurat suficient front de lucru pentru toți cei 1.700 de angajați rămași în unitate.„Pe angajați nu îi interesează cine va fi viitorul acționar majoritar. Îi preocupă doar siguranța locurilor de muncă. Oamenii sunt foarte îngrijorați când văd halele, platformele de montaj și docurile uscate goale”, afirmă liderul de sindicat.