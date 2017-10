Constructorii au venit la CAMEX cu preţuri mici la case mari

Constructorii au venit la CAMEX cu prețuri mici la case mari

A noua ediție a expoziției naționale de construcții și instalații CAMEX și-a deschis ieri porțile. Timp de patru zile, pavilionul expozițional din Constanța este gazda celor mai noi și eficiente soluții de construcții, pornind de la ciment și BCA și ajungând la energii neconvenționale, sisteme de încălzire, amenajări interioare și exterioare, izolații și climatizare. „Sunt nouă ani de tradiție, în care am dat pulsul segmentului construcțiilor și am oferit informații corecte tuturor companiilor și clienților. Este vital să fii informat, mai ales în aceste vremuri economice incerte”, spune Bogdan Romaniuc, PR manager la AB Plus Events, organizatorul CAMEX. Potrivit spuselor sale, expoziția, care reunește peste 70 de firme din zona Dobrogei, București și alte câteva județe, se adresează și publicului larg, dar și specialiștilor: „Pe lângă produsele expuse, vizitatorii vor mai avea parte și de demonstrații practice și de consultații gratuite de la specialiștii prezenți aici, care îi vor învăța cum să construiască eficient, cu materiale ieftine și de calitate, cumpărate local”. Construitul ieftin sună bine în teorie, însă realitatea din piață i-a învățat pe jucători că nimic nu mai este atât de simplu. Marea problemă rămâne lipsa lucrărilor noi, întrucât nimeni nu mai îndrăznește să investească. Un acoperiș bun, de două ori mai ieftin decât unul prost Cum trăiesc, în aceste condiții, firmele? „Noi am avut noroc că până acum s-a construit mult și prost și ne-am ocupat de renovări”, spune Orlando Gujan, vice-președintele Asociației Naționale a Montatorilor de Acoperișuri din România (ANMAR), organizație formată din mai multe firme care se ocupă de învelituri. „De construit mult am scăpat acum, de când cu criza. Însă construcții proaste vom avea în continuare. Pentru noi, acoperișul este cea mai importantă parte a unei case. Dacă îți curge apă prin el, ajungi să ai probleme de structură. De aceea e bine să investești într-un acoperiș bun, care este de două ori mai ieftin decât unul prost, pe care cineva trebuie să vină și să-l refacă. Un preț maxim e greu de estimat, însă un acoperiș bun pornește de la 6 euro/mp”, mai spune vicepreședintele ANMAR. Același principiu, al investiției în calitate, se regăsește în toate componentele construcției unei case, spun expozanții. Dan Andrușca, reprezentant DEKO, consideră că piața are nevoie de mai multe produse cu un raport preț – calitate cât mai bun: „Noi acordăm garanții de 15 – 30 de ani, pentru sistemele de izolații. Cu alte cuvinte, ne asumăm răspunderea pe ceea ce producem și vindem. Costul unei izolații depinde de multe aspecte, însă important este să fie fix, adică să nu implice reparații ulterioare, retușări sau înlocuiri, care dublează, ba chiar triplează costul final al cumpărătorului”. Frica de „verde” Pentru cei care caută să-și reducă cheltuielile, soluțiile neconvenționale de încălzire sunt o investiție extrem de bună. Pornind de la 2.000 – 4.000 euro, în funcție de putere, sistemele de încălzire a apei cu energie solară pot duce la economii de până la 50%, față de facturile la gaze. Astfel, investiția se recuperează ușor, uneori chiar și-ntr-un an. Și piața sistemelor energetice „verzi” traversează o perioadă mai grea, întrucât este strâns legată de segmentul construcțiilor. În același timp, constănțenii care au deja o locuință nu se grăbesc să investească în schimbarea sistemului de energie, fie din lipsă de resurse financiare, fie de frică, spun expozanții. „Energiile neconvenționale urmăresc reducerea consumului. Cei care le folosesc vor plăti mai puțin, ceea ce este important acum, pe timp de criză”, spune Ion Gavrilă, director al companiei Electroargeș. Expoziția CAMEX rămâne deschisă până duminică, putând fi vizitată între orele 10 și 18, respectiv 10 și 14 în ultima zi. Invitațiile se găsesc pe site-ul oficial – www.camex.ro.