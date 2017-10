Construcţiile şi serviciile asigură creşterea economiei româneşti şi în 2008

Construcțiile și serviciile asigură creșterea economiei românești și în 2008

Cum va fi anul economic 2008? Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare îi îndeamnă pe investitori la prudență, prognozând un ușor declin la nivel mondial. În schimb, Forumul Economic, care s-a reunit la Bruxelles anul trecut, a estimat o evoluție a produsului mondial la aceeași cotă. Economia mondială dă înapoi Unele puteri economice, precum China, care a jucat anul trecut rolul de motor ale economiei mondiale, alături de India – își temperează în mod voluntar creșterea, pentru a preveni supraîncălzirea. Creșterea PIB-ului său va coborî sub 11%. Această politică va produce reverberații la nivel global. Dacă în cazul Uniunii Europene și al Japoniei se estimează o diminuare de 0,2 – 0,3% a ritmului de creștere economică, până la 2,7% și, respectiv, 2,1%, economia SUA va fi marcată de un reviriment, creșterea prognozată fiind cu circa 0,5% mai mare decât cea din 2007. Prognoze optimiste În acest context, economia României va continua să aibă un ritm de creștere înaltă, potrivit estimărilor guverna-mentale. Dacă în 2007 s-a realizat un PIB mai mare cu 6,1% (conform calculelor preliminarii), majorarea lui va ajunge la 6,5% în 2008. Sectorul construcțiilor și serviciile vor fi cele două motoare ale creșterii economice. În acest an, acumularea și investițiile vor avea o dinamică mai accentuată decât consumul. 2008 va fi anul relansării exporturilor. Se prevede o creștere de 17,1% pe ansamblu. Demn de remarcat este că această evoluție se bazează pe îmbunătățirea structurii exporturilor, prin creșterea celor cu valoare adăugată. Astfel, dinamica cea mai mare, 33,6%, o vor avea exporturile de produse ale industriei constructoare de mașini, care vor contribui cu 70% la majorarea totală a exporturilor României. Livrările externe de produse din lemn, inclusiv mobilier, vor fi mai mari cu 12,3%, cele ale industriei chimice, cu 11,8%, iar cel de minerale, cu 9,5%. Creșterea importurilor se va menține, în continuare, ridicată – 18,1%. Vor predomina produsele energetice, dar și cele destinate investițiilor. Pe fondul deficitului generat de recoltele proaste din 2007, importul de alimente va crește cu 20% în acest an. Migrație de 7 miliarde euro Deficitul balanței de plăți externe va fi de 18,4 miliarde euro, în special ca urmare a majorării deficitului comercial cu 20%, și va ajunge la 13,3% din PIB. În parte, acest deficit va fi compensat de intrările de valută provenite din exportul de forță de muncă, care vor ajunge la circa 7 miliarde euro, precum și de investițiile de capital și de portofoliu. Se estimează că rata inflației se va reduce la 3,8% față sfârșitul anului 2008. Prognozele guvernamentale arată că numărul salariaților va crește cu 95.000 de persoane (2%), iar rata șomajului va coborî la 4,3%. Aceasta înseamnă că actuala criză a forței de muncă se va accentua și că agenții economici vor fi nevoiți să apeleze la importul de forță de muncă din afara comunității europene, Creșterea economică se va reflecta în veniturile populației. Câștigul salarial mediu net prognozat pentru 2008 este de 1.160 lei, mai mare cu 13,1% față de cel din 2007, iar câștigul salarial real va crește cu 9,55%.