Construcţiile şi IT-ul, sectoarele profitabile ale economiei

Economia României a stat destul de bine în 2020, astfel că PIB-ul a crescut în trimestrul 3 faţă de trimestrul 2 cu 5,8%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, economia a scăzut cu 5,7%. Economiştii sunt de părere că nici trimestrul 4 nu a fost „tocmai rău”. Cele mai profitabile sectoare au rămas construcţiile şi IT, care au adus un plus în trimestrul 3 la PIB de 0,4% construcţiile şi de 0,5% IT. La polul opus s-a situat agricultura, care din cauza secetei a adus o contribuţie la produsul intern de doar 2,7%. Totuşi, specialiştii spun că scăderea economică în 2020, va fi mai mică, între 4 şi 5%.