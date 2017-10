Constănţenii taxează goana nebună după profit a hotelierilor

Vacanțe piperate

Constănțenii taxează goana nebună după profit a hotelierilor

Agențiile de turism constănțene, și vorbim aici în special despre cele care au reușit să câștige încrederea cumpărătorilor, nu se prea pot plânge de clienți. Multe au reușit să vândă în ultimele săptămâni vacanțe de zeci de mii de euro, însă nu cine știe ce pentru Revelion și Crăciun.Explicația este una destul de simplă: constănțenii refuză să mai dea bani grei pe doar câteva zile departe de casă, fie ele de Crăciun și Revelion, când cu aceeași sumă își pot face un concediu tihnit, de mai lungă durată, odată ce nebunia cu sărbătorile trece. Prețurile practicate de hotelierii de pe Valea Prahovei, de exemplu, dar nu numai, sunt exagerate în multe cazuri, asta recunosc și agenții de turism, care, pentru a-și ține clienții aproape, chiar îi sfătuiesc să aleagă alte perioade pentru concediu, tocmai pentru a fi mulțumiți, atunci când trag linie, și a reveni.„Problema e că la noi este foarte scump să-ți petreci Revelionul și chiar Crăciunul pe Valea Prahovei, de exemplu, așa că lumea a început să-și facă rezervări pentru perioade normale. Pe charterele de Egipt, pachetele de Revelion se scumpesc cu nici 50%, dar la hoteluri de le Valea Prahovei, o noapte de cazare costă, în timpul anului, 200 de lei, iar de Revelion cer pentru pachet 5.000 de lei”, a explicat Dan Lică, reprezentantul unei cunoscute agenții de turism din Constanța. Chiar și așa, destui sunt românii care nu duc lipsă de bani, așa că hotelurile sunt pline pe sfârșit de an, în ciuda prețurilor.„Avem destule rezervări pentru 2013, și pentru ianuarie, dar și pentru lunile de vară. Avem o perioadă destul de bună. Pentru Crăciun și Revelion… am vândut două pachete. Atât deocamdată”, a spus și reprezentantul altei agenții de turism din Constanța.Iată și ce exemple concrete ne-au dat agenții: un Revelion cu ceva pretenții petrecut la Predeal (pachet cu patru nopți de cazare) costă pentru doi adulți 6.500 de lei, cu un soi de all inclusive, iar la Sinaia, un pachet similar, dar doar cu mic dejun inclus, costă 5.000 de lei.Cu ceva efort în plus, constăn-țenii ar putea petrece un Crăciun în Laponia, Țara lui Moș Crăciun. Pe lângă întâlnirea cu Moșu’ și cu elfii care făuresc cadouri în fabrica de jucării, turiștii au șansa de a observa Aurora Boreala la cel mai intens nivel din ultimii 50 de ani. Pachetele au prețuri începând de la 1.399 de euro/persoana, sumă în care sunt incluse transportul cu avion charter, cina în seara sosirii, cina festivă de Crăciun și cazarea în hoteluri de patru stele.Revenind la Revelion, un sejur de patru nopți de cazare la Viena sau Roma costă undeva la 500 - 550 de euro de persoană, iar unul de zece zile, 3.000 de euro dacă se optează pentru Argentina sau Brazilia. Interesul este, însă, aproape zero.