Constănţenii şi turiştii pleacă încărcaţi de la Târgul TINIMTEX din Mamaia

Reportaj "Cuget Liber"

Constănțenii și turiștii pleacă încărcați de la Târgul TINIMTEX din Mamaia

Evenimentul comercial „number one” al acestui început de toamnă este Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX. Sute de localnici și turiști au luat cu asalt Pavilionul Expozițional și Centrul de Afaceri Eurolitoral, din stațiunea Mamaia, încă de la deschiderea manifestării expoziționale. Vizitatorii erau dornici să admire noile colecții de toamnă - iarnă, să ia pulsul tendințelor din modă și, mai ales, să cumpere. Printre ei, se aflau persoane de toate vârstele și din toate păturile sociale. Oamenii studiau cu atenție mărfurile, se interesau de materialele din care erau confecținate, probau și plăteau. Mai toți plecau cu o achiziție acasă.La această ediție a TINIMTEX sunt prezenți 220 de expozanți, cei mai mulți fiind producători. Participanții s-au întrecut în a prezenta cele mai noi colecții. Este uimitoare varietatea produselor de bună calitate, frumoase, în culori minunate, realizate după concepția designerilor români. Despre prețuri ce să mai vorbim, sunt pentru toate buzunarele! Această ediție a târgului a distrus mitul că produsele ro-mânești de foarte bună calitate sunt prea scumpe pentru buzunarele românilor.Ca de fiecare dată când vezi minunățiile ieșite din mâna producătorilor români, te întrebi: oare de ce nu renunțăm la subprodusele chinezești, de ce nu ne îmbrăcăm și încălțăm românește? Ce s-a petrecut cu noi, cu mintea noastră de-am ajuns să dăm banii pe chinăzăriile de două parale, dar de foarte proastă calitate?De cum intri în Pavilionul Expozițional, pe stânga, privirea îți este atrasă de superbele ii produse de Zestrea SRL din București. Asociatul unic al firmei este renumitul designer Liliana Țuroiu. Colecțiile de ii fabricate sub brandul „Zestrea”, care e înregistrat la OSIM, sunt expuse la castelele Bran și Peleș, precum și în Germania. Au participat la numeroase târguri și expoziții organizate în șapte țări europene și urmează să ajungă la târgurile din Veneția și Lisabona.„Iile noastre pornesc de la tradiție, dar sunt adaptate la epoca noastră. Se pot purta cu o fustă, cu un sacou, cu un pantalon modern, la ținuta de zi, la birou, sau la ocazii speciale. Colecțiile noastre includ peste 50 de modele”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Liliana Țuroiu.Modelele expuse în standul de la TIMINTEX au prețurile cuprinse între 199 și 800 de lei.Zestrea SRL produce de 20 de ani. A crescut de la 2 la 40 de angajați, pentru a ajunge la 20 de salariați, în prezent. A renunțat la producția de serie, dedi-cându-se unicatelor destinate unei piețe elitiste.În apropiere se remarcă standul producătorului de geci, hanorace, blu-zoane, paltoane Kessler din București.„Fabrica noastă are 30 de lucrători - îmi spune Andreas Kessler, administra-torul firmei. Circa 95% din producția noastră este destinată pieței interne și doar 5% merge la export. Materia primă o aducem din Italia. Am participat la mai toate edițiile acestui târg, care se dovedește foarte util pentru noi. Reușim să vindem mai mult de 40% din marfa expusă și să ne facem numeroși cola-boratori printre comercianții constănțeni. Prețurile noastre sunt, după cum se poate constata, accesibie, între 130 și 300 de lei, iar calitatea produselor este foarte bună.”În standul producătorului Andra Visage din Bârlad sunt expuse zeci de cămăși bărbătești și de damă în toate culorile și în modele diversificate, la prețuri cuprinse între 80 și 120 de lei. Materialele din care sunt confecționate au fost importate din Olanda.Unitatea a avut și vremuri mai bune. În 2008, ultimul an al creșterii economice, ajunsese la 200 de lucrători. Astăzi are doar 25 de angajați. O cincime din producție pleacă la export.Dan Cristea, administratorul firmei, se arată mulțumit de acest târg, la care este prezent de ani de zile. Fiecare ediție a manifestării expoziționale îi aduce patru până la șase clienți noi.Producătorul Janice din Suceava, la fel ca și alți expozanți, este prezent la târg pentru contractări. La această ediție expune câteva colecții superbe de costume și rochii de damă, îndeosebi pentru ocazii, la prețuri între 120 și 190 de lei. Firma a fost înființată în 1992 și are 30 de angajați, precizează administratorul Dana Corneanu.În timp ce îmi fac documentarea pentru acest reportaj, observ cum vizitatorii vin în valuri și pleacă cu portofelele goale și brațele încărcate de cumpărături.Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța merită toate felicitările noastre, ale constănțenilor, pentru organizarea acestui târg, care se dovedește a fi un regal al produselor industriei românești!