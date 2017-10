Constănţenii serbează 1 Decembrie în Bulgaria, Istanbul ori Viena

Constănțenii serbează 1 Decembrie în Bulgaria, Istanbul ori Viena

Numeroase afaceri trăiesc de pe urma zilelor marcate cu roșu, în calendar. Cu cât sunt mai multe sărbători legale și sfinte, cu atât comerțul, industria hotelurilor și restaurantelor, industria timpului liber pot obține mai multe venituri.De departe, 8 Martie și Revelionul sunt cele mai rentabile. Românii țin mult la aceste sărbători și vor să petreacă împreună. Nu se mai uită la bani și fac prăpăd în bugetele de familie. Cumpără cadouri, își înnoiesc garderoba, fac rezervări la restaurante, la avion și la hoteluri. Pleacă în excursii în țară sau peste hotare. Pentru acele evenimente, comerțul, hotelierii și restaurantele se pregătesc din timp, vin cu oferte, noutăți, se străduiesc să atragă clienții.În acest an, Ziua Națională a României este un bun prilej de afaceri, întrucât a picat în calendar la mijlocul săptămânii. Pentru a nu se mai complica, multe companii private au dat liber angajaților de joi până luni. Agențiile de turism și hotelierii din zonele montane s-au grăbit să profite de minivacanța de patru zile de care beneficiază românii, pentru a-și promova serviciile. Pe Internet s-a declanșat un adevărat bombardament cu „oferte de 1 Decembrie 2011".Pentru a afla care sunt preferințele constănțenilor, am contactat câteva agenții de turism. Silvia Croitoru, reprezentata uneia dintre unități, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Nu avem de a face cu o creștere spectaculoasă a cererii, cum ne-am așteptat, dar sunt des-tule solicitări. Bulgaria este destina-ția cea mai preferată în aceste zile, datorită ofertei all inclusive. Cel mai ieftin pachet costă 45 de euro și cuprinde două nopți de cazare și demi-pensiune, la hotel de trei stele.Cu numai 199 de lei de persoană, se poate face vacanță la Sibiu. În preț intră: cazare pentru trei nopți, mic dejun și masa festivă de 1 De-cembrie. La Predeal, același pachet, dar fără masa festivă, costă 240 de lei.”La rândul ei, Nida Omer, agent în cadrul altei unități, a precizat: „Am primit numeroase cereri pentru o mini-vacanță în străinătate, de joi până duminică. Unii au profitat de vremea bună, pentru a merge la Istanbul sau la Budapesta, cu mașina proprie. În Turcia, le-am asigurat cazarea la un hotel nou, de patru stele, în centrul Istanbulului. Trei nopți și micul dejun, pentru două persoane, costă 210 euro. Există și bilete mai ieftine, de 150 - 160 de euro, pentru două persoane, la hoteluri de categorie inferioară. Pentru Budapesta, două nopți de cazare, cu mic dejun, costă 150 de euro pentru două persoane.S-au vândut bine și vacanțele cu avionul la Viena și Praga. Un pachet care cuprinde transportul cu avionul și cel auto, trei nopți de cazare și mic dejun costă 270 euro de persoană, pentru Viena, și 300 de euro, pentru Praga.”Dacă unitățile din turism sunt foarte active, cele din sectorul alimentației publice, cu o singură excepție, tratează evenimentul cu indiferență. „N-avem nimic special organizat” - a fost răspunsul primit de la un număr de 15 unități. „Avem o singură masă rezervată pe 1 decembrie”, a declarat reprezentantul unui restaurant. Cârciumarii dau vina pe lipsa tradiției românului de a sărbători această zi ori pe sărăcie. Firmele din sectorul hotelier le contrazic.