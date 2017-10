Constănţenii pot zbura în Italia cu 8 euro

Constănțenii pot zbura în Italia cu 8 euro

Începând de ieri, turiștii români și străini care vor dori să călătorească înspre și dinspre Constanța, au posibilitatea de a călători cu avionul la costuri reduse, o dată cu lansarea primei curse aeriene low-cost. Astfel, în prezența autorităților locale, a reprezentanților companiei aeriene Ryanair, ai aeroportului internațional „Mihail Kogălniceanu” și ai Asociației de promovare a turismului „Litoral”, au fost expuse primele impresii și informații referitoare atât la oferta în sine, cât și la implicațiile și beneficiile pe care le va aduce intrarea operatorului aerian în județul Constanța. „Din punctul nostru de vedere ziua de astăzi este una istorică atât pentru județul Constanța cât și pentru turismul local. În primul rând pentru că turiștii constănțeni vor putea călători peste hotare la prețuri reduse, iar în al doilea rând am reușit să asigurăm turiștilor străini o nouă posibilitate de a ajunge mai ușor în stațiunile de pe litoralul românesc”, a declarat Corina Martin, președintele Asociației „Litoral”. La inaugurarea primei linii aeriene low-cost a participat și Michael Cawley, CEO al Ryanair, care a anunțat că, promoțional, toți constănțenii care vor dori să călătorească pe ruta Constanța – Pisa vor beneficia de un discount de 50% din prețul și așa scăzut al biletului, astfel încât costul unei călătorii va fi, pentru cursa inaugurală, de 8 euro de persoană. De asemenea, el a mai adăugat că turiștii care își vor rezerva biletele de avion în perioada promoțională vor fi scutiți de plata taxei de aeroport. După terminarea promoției, prețul unei călătorii va fi de 16 euro de persoană, la care se va mai adăuga taxa de aeroport, de 9,2 euro de persoană. „Prețurile scăzute de la Ryanair vor revoluționa călătoria înspre și dinspre România, permițând pasagerilor să se elibereze de ștrangularea prețurilor ridicate practicate de Tarom, care au sufocat creșterea turismului în România în decursul anilor. Estimăm ca în acest an, pe ruta Constanța – Pisa să călătorească aproximativ 40.000 de pasageri și turiști, ceea ce, potrivit calculelor noastre, vor determina cheltuieli ale vizitatorilor în regiune în valoare de cinci milioane de euro”, a declarat Michael Cawley. La rândul său, directorul Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”, Adrian Cazacu a anunțat că, pe viitor, este posibil ca și alți operatori low-cost să includă în planurile lor și aeroportul constănțean. Mai mult, el chiar a declarat că momentan se derulează negocieri pentru înființarea unei noi rute care să fie disponibilă din toamna acestui an.